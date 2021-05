Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove per l’ultima puntata: “Odio gli addii”

editato in: da

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

L’ultima puntata di Detto Fatto è stata semplicemente meravigliosa. Bianca Guaccero ha dimostrato ancora una volta di essere una conduttrice d’eccezione, tra stile e gentilezza. E il suo look non tradisce: un abito rosa a palloncino, un make-up molto vistoso e degli orecchini a pendente, una tendenza del momento.

Raimondo Todaro, ovviamente, non poteva mancare per dare il saluto allo show: ci ha ancora una volta conquistate con le battute e uno sketch memorabile insieme a Jonathan Kashanian. Si sono dati battaglia in una sfida a tempo, preparando una pizza particolare. Bianca li ha incoraggiati con il suo solito savoir-faire.

In collegamento, anche Carla Gozzi, cui Bianca ha chiesto un parere sullo stile di Raimondo. La Gozzi, esempio per tutte le donne, ha preferito glissare e non è caduta nel tranello: “Mi trovo in imbarazzo, perché giudicare un collega danzatore non è di grande educazione.” Infine, è arrivata in studio per salutare gli spettatori, indossando un abito a dir poco iconico, mettendosi in gioco.

E quando Bianca ha affermato “Che peccato che è l’ultima puntata, ma vogliamo concludere in grande stile”, si è notata la sua grande emozione. Tra pillole e lezioni di moda, consigli di stile e sketch divertenti, salutiamo Detto Fatto con crescente curiosità, soprattutto per il discorso finale della conduttrice. La sua voce ha tremato appena, gli occhi commossi, ma gli applausi sono stati tutti per lei.

“A questo punto, siamo arrivati alle battute finali. Stiamo per chiudere questa edizione di Detto Fatto.” L’hanno raggiunta in studio tutti i compagni di viaggio, insostituibili e che ama molto. Ha espresso sostegno e apprezzamenti verso tutti loro, e loro hanno risposto elogiandone le sue doti di conduzione.

“Volevo ringraziarvi per questo gran finale, per tutto questo anno. I veri sentimenti e la vera grandezza d’animo delle persone si vedono nei momenti complicati. Ringrazio il nostro pubblico che ha avuto grazie pazienza con noi, ma ci ha sostenuto e ha creduto in noi, nella nostra semplicità, buona fede e amore che abbiamo verso il nostro lavoro. Volevo ringraziare Rai 2, il direttore sempre al nostro fianco. Ho realizzato i sogni che avevo da bambina. Sono emozionata, non so cosa dire. Io odio gli addii.” Un saluto amaro, tra commozione e sincera devozione.