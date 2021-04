Amici 2021, Maria sorprende e Raimondo Todaro gela Martina

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Maria De Filippi sorprende gli allievi di Amici 2021 e chiama Raimondo Todaro per giudicare le performance dei ballerini. Protagonista di Ballando con le Stelle e campione di danza, l’ex marito di Francesca Tocca ha giudicato le esibizioni dei concorrenti, fra cui Martina. La ballerina è finita più volte al centro delle polemiche scatenate da Alessandra Celentano, considerata dall’insegnante poco preparata.

Todaro ha dato in parte ragione alla Celentano, giudicando l’allieva ancora “acerba”. “A me è stato chiesto di giudicare l’esibizione che vedrò oggi – ha spiegato Raimondo dopo essere stato presentato da Maria De Filippi -. Ciò non significa che corrisponda a un’ipotetica classifica che io ho in testa, perché in questi mesi vi ho seguito, quindi vuol dire tutto o niente”.

Raimondo si è complimentato con Simone Barbetta e ha dato qualche consiglio a Serena Marchese. L’insegnante si è poi soffermato su Martina. “Ti dico cosa penso di te in modo schietto e sincero, per aiutarti – ha detto -. Da insegnante, sceglierei Martina tutta la vita, perché hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti potrebbe insegnare, l’istinto. Sei un animale da palcoscenico. Detto ciò, sei un ammasso di istinto, in mezzo a un casino di tecnica. Si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate e non le sai. Ma non è un problema, sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, le mezze non le usi mai ed è per questo che perdi l’equilibrio, non usi bene i piedi. Non usi i muscoli delle gambe. Secondo me perché non lo hai mai studiato e non lo sai. Il latino è una disciplina molto tecnica”.

Raimondo dunque è apparso in parte concorde con la Celentano. Il ballerino ha poi consigliato a Martina di chiedere aiuto ai professionisti di Amici 2021, spendendo bellissime parole per l’ex moglie Francesca Tocca. “Là dentro ci sono Francesca Tocca e Umberto Gaudino, che oltre a essere due talenti, hanno studiato tanto con i migliori maestri del mondo – ha svelato -. Trova il modo per chiedere a loro tutte quelle cose tecniche. Francesca per me è la migliore ballerina italiana che ci sia mai stata e lei tutte le volte che si vede, ancora oggi, si fa sempre schifo. Si critica sempre, non è mai felice, non è mai contenta. Martina a 20 anni tecnicamente devi ballare meglio”.