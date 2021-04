Amici 2021, anticipazioni quinta puntata: chi verrà eliminato

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Cosa accadrà nella quinta puntata di Amici 2021? Secondo le prime anticipazioni l’appuntamento con lo show di Maria De Filippi sarà ricco di colpi di scena con alcuni fra gli allievi più amati a rischio eliminazione. Se nelle primissime puntate sono stati due gli eliminati, da qualche tempo il meccanismo del talent è cambiato con tre concorrenti che vanno al ballottaggio e l’eliminato che viene annunciato quando sono già in casetta, durante la diretta.

Un modo per evitare gli spoiler e aumentare l’attesa. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, nel corso della prima manche Tancredi ha perso il guanto di sfida contro Sangiovanni, finendo al ballottaggio. Mentre Serena è stata sconfitta da Alessandro e Raffaele da Deddy. Nella seconda manche al ballottaggio è invece finita Martina, seguita da Deddy che non ha superato l’ultima sfida.

Alla sfida finale della quinta puntata del Serale di Amici 2021 sono quindi finiti Deddy, Martina e Tancredi. Quest’ultimo è riuscito a salvarsi grazie all’intervento della giuria. Aka7even ha abbracciato l’amico, felice, mentre Sangiovanni è rimasto deluso dalla sconfitta di Deddy che è andato al ballottaggio con Martina. L’annuncio dell’eliminazione è stato dato ai ragazzi in casetta. Il pubblico scoprirà chi dovrà abbandonare la scuola solo nella puntata di sabato 17 marzo.

Nella quinta puntata di Amici 2021 non mancheranno, come sempre, gli scontri fra i professori. A incuriosire è soprattutto il guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini e Arisa che hanno invitato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a ballare e cantare sulle note di Mi vendo di Renato Zero. “Come coach non basta prenderci la responsabilità delle nostre scelte – hanno spiegato le insegnanti -. È giusto dimostrare ai ragazzi che gli esami nella vita non finiscono mai”. Inizialmente la reazione della Celentano è stata netta: “Non ci penso minimamente – ha spiegato -. Non ha senso e non ho proprio intenzione. Ci sono i ragazzi, noi abbiamo 80 anni per gamba, spazio ai giovani”. Alla fine però Rudy Zerbi è riuscito a convincerla ad accettare la sfida: “Accettiamolo e facciamolo nostro, fidati, me ne assumo le responsabilità”, ha detto.