Temptation Island, le anticipazioni dell’ultima puntata: il futuro delle coppie

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Tutto pronto per l’ultima puntata di Temptation Island: il viaggio nei sentimenti delle coppie è arrivato alle battute finali e, insieme a Filippo Bisciglia, i ragazzi e le ragazze dopo aver visto video e riflettuto sula loro situazione, dovranno decidere se continuare il loro rapporto insieme al proprio compagno o se preferiscono uscire da single.

“Temptation Island”, le anticipazioni dell’ultima puntata

Per le coppie protagonisti di questa stagione di Temptation Island è arrivato il momento della verità. L’ultima puntata del programma di Canale 5 che andrà in onda questa sera promette di regalarci ancora tanti colpi di scena e, come affermato dallo stesso Bisciglia “capovolgimenti emotivi inaspettati”: le coppie, infatti, sono arrivate al termine del loro viaggio nei sentimenti e, con l’aiuto di Filippo Bisciglia, si ritroveranno insieme alla persona amata al falò per decidere insieme le sorti delle loro relazioni.

Nella penultima puntata andata in onda mercoledì 24 luglio, la situazione tra Alex e Vittoria è parsa sempre più complicata: dopo alcuni commenti poco carini di Alex nei suoi confronti e l’evidente attrazione per la single Nicole, Vittoria ha reagito avvicinandosi al single Simone.

I due sono diventati molto complici: tra abbracci, strusciamenti e baci, il fidanzato Alex ha deciso di richiedere un falò di confronto anticipato. In questa puntata capiremo quindi se Vittoria accetterà la richiesta del suo compagno e se riusciranno a chiarire la situazione per uscire come una coppia.

Le altre coppie di “Temptation Island”

Ma l’ultima puntata si concentrerà anche sui falò delle altre coppie rimaste. Scopriremo il futuro di Martina e Raoul, entrati nel programma per cercare di mitigare l’eccessiva gelosia del ragazzo nei confronti della fidanzata. Una speranza vana, considerando che Martina ha trovato rifugio nel single Carlo scatenando la rabbia di Raul che prova a far ingelosire la fidanzata senza riuscirci.

Nel frattempo, Tony dice di aver finalmente tirato fuori la sua natura: il ragazzo ama le feste, la compagnia delle single e la bella vita, cosa che, ha detta sua, ha sempre voluto tenere nascosta alla fidanzata Jenny. Dall’altra parte la ragazza continua a vedere video in cui il suo fidanzato si diverte e pare non curarsi delle sensazioni che può provocarle. Una situazione che, oltre a farla soffrire molto, sembra averle fatto aprire gli occhi. Bisognerà capire se questa determinazione varrà anche durante l’ultimo falò.

Spazio anche a Siria e Matteo: lui è disposto a tutto per continuare la sua relazione, ma sembra che Siria non sia così sicura di voler rimanere insieme al suo fidanzato. Riuscirà Matteo a far cambiare idea a Siria e a tornare a casa come suo fidanzato?

“Temptation Island”, quando e dove vedere l’ultima puntata

Dopo il clamoroso successo delle precedenti puntate, Temptation Island ha deciso di chiudere la programmazione con un doppio appuntamento settimanale. La puntata finale va infatti in onda stasera, 25 luglio, proprio dopo la quinta puntata del 24 luglio. Il programma verrà trasmesso, come sempre, in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sito WittyTv.