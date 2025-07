Anticipazioni Temptation Island del 30 luglio: l’atteso ritorno della coppia “scoppiata”

IPA Filippo Bisciglia

La puntata di Temptation Island del 29 luglio? Ascolti da record, a dir poco: oltre il 30% di share, e ormai ha superato il tetto dei 4 milioni di spettatori. C’era (quasi) da aspettarselo: dopo una stagione televisiva non propriamente brillante, questo programma ci permette davvero di dimenticare le turbolenze della vita per qualche ora e vedere allo specchio relazioni del passato (o del presente). E ora tocca al secondo appuntamento, il penultimo: le anticipazioni del 30 luglio del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2025, le anticipazioni del 30 luglio

Il 29 luglio è andata in onda la sesta puntata del 2025 di Temptation Island: abbiamo assistito alla proposta di matrimonio in diretta di Antonio alla sua Valentina, così come al dolorosissimo falò di confronto tra Valerio e Sarah. Ormai manca poco alla fine, che va in onda domani sera giovedì 31 luglio, ma intanto ci aspettano i momenti finali delle altre coppie e l’attesissimo ritorno di Sonia M. e Alessio.

Ad aprire la serata sarà il falò di confronto anticipato tra Maria Concetta e Angelo: lei, furiosa dopo aver sentito le parole che il fidanzato avrebbe rivolto alla single Marianna “a microfono spento”, ha deciso di affrontarlo senza aspettare oltre. Le tensioni non finiscono qui. Le anticipazioni rivelano anche che Lucia si avvicinerà in maniera sempre più intima al single Andrea, nel tentativo – forse maldestro – di far ingelosire Rosario Guglielmi. Un bagno in piscina sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Rosario, furibondo, chiederà immediatamente un confronto con la fidanzata. Ma ci attendono ulteriori colpi di scena.

Sì, l’atteso ritorno di Sonia M. e Alessio, che avevano abbandonato il villaggio dopo appena due giorni, lasciandosi definitivamente al falò. A sorpresa, la coppia tornerà in scena. Ma perché? C’è chi sussurra che uno dei due abbia chiesto un incontro per chiudere ogni pendenza emotiva (lui si sarebbe autosospeso dall’Ordine degli Avvocati secondo Dagospia). In ogni caso, l’appuntamento del 30 luglio, il penultimo, si preannuncia tra i più intensi di questa edizione.

Dove vedere Temptation Island e a che ora inizia

Quella di Temptation Island è una vera e propria maratona che ci porta alla finale, permettendoci di scoprire il destino delle coppie che hanno preso parte al programma. E chi temeva un’indigestione, dal momento in cui va in onda per tre giorni di seguito, in realtà non vedevamo l’ora di avere la possibilità di staccare la spina da tutto e immergerci in quel del Calalandrusa Resort in Calabria.

La settima puntata di Temptation Island va quindi in onda stasera 30 luglio su Canale5 a partire dalle ore 21,30 circa. Come per la sesta, è probabile che Filippo Bisciglia ci darà la buonanotte intorno a mezzanotte: una scelta vincente, quella di chiudere prima il programma anziché andare avanti fino all’una di notte. Temptation Island è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e on demand per chi non può seguirla in diretta stasera: domani va in onda l’appuntamento con la finale, quindi scopriremo il destino delle coppie. Chi ci avrà ripensato e chi sarà andato avanti? Manca poco per saperlo.