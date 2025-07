Temptation Island 2025, come è finita davvero fra Sarah e Valerio: il colpo di scena

Come è finita davvero fra Sarah e Valerio? Le rivelazioni sul futuro della coppia di Temptation Island 2025.

La sesta puntata di Temptation Island 2025 ci ha regalato grandi emozioni e a tenere tutti con il fiato sospeso è stato soprattutto il falò di confronto fra Sarah e Valerio. Il percorso di questa coppia è stato infatti segnato da continui colpi di scena che ci accompagneranno – almeno secondo le indiscrezioni – ancora per un po’. Sarah e Valerio infatti hanno abbandonato il programma separati, ma il destino della coppia non è ancora stato deciso del tutto.

Il falò di confronto fra Sarah e Valerio

Il falò di confronto fra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 è stato piuttosto emozionante, tanto che persino Filippo Bisciglia ha faticato a non lasciarsi andare alle lacrime. I due erano approdati nello show di Maria De Filippi dopo che Valerio aveva scoperto che Sarah si sentiva con altri ragazzi, mentre lei lo aveva accusato di non darle abbastanza attenzioni.

Nei primi giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati Valerio ha versato lacrime amare, scoprendo i segreti di Sarah, ma soprattutto la sua vicinanza con il single Antonio. A poco a poco però la situazione è cambiata e il ragazzo ha creato un ottimo rapporto con Arianna Mercuri. La single e il fidanzato si sono avvicinati sempre di più, sino ad un’esterna in cui c’è stato l’ennesimo colpo di scena: un bacio fra i due.

Tornato dall’esterna, Valerio ha richiesto immediatamente un falò di confronto con Sarah, deciso a lasciarla. Al falò però le cose sono andate diversamente da come si aspettava il pubblico. Valerio, di fronte all’ammissione del tradimento, è scoppiato a piangere. “Non l’ho fatto per ripicca – ha spiegato lui -. Con lei mi sono trovato bene, quel bacio era sentito. Non mi aspettavo accadesse”.

Una reazione che ha spinto Sarah, nonostante la rabbia, ad abbracciarlo. “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”, le sue parole. Fra le lacrime Valerio ha poi scelto di abbandonare la trasmissione da solo senza cercare la single Ary.

“Non mi sembra giusto andare a cercare l’altra ragazza”, ha detto al conduttore, prima di abbracciare Sarah per l’ultimo saluto. “Non te ne andare, diamoci un’altra possibilità”, le ha chiesto lei, ma lui ha risposto: “Non posso mentire a me stesso”.

Come è finita fra Sarah e Valerio di Temptation Island 2025

Secondo le ultime indiscrezioni però il falò di Temptation Island 2025 non avrebbe decretato la fine della relazione fra Sarah e Valerio. Come rivela Dagospia i due sarebbero stati avvistati insieme dopo la trasmissione. Ricordiamo infatti che le puntate dello show di Maria De Filippi sono registrate e che solo al termine di questa settimana scopriremo davvero cosa è successo ai concorrenti dello show. Lo stesso Filippo Bisciglia dopo l’addio fra Sarah e Valerio ha lasciato intendere che potrebbero esserci nuovi risvolti nella loro relazione.

Proprio come era accaduto ad Alessio e Sonia che, dopo un percorso travagliato, fra addii e ritorni, vivranno un ultimissimo falò di confronto nell’ultima puntata di Temptation Island 2025 in cui si chiuderà finalmente il cerchio sulle coppie concorrenti.