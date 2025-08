Uomini e Donne, Maria pesca ancora da Temptation Island: una tentatrice sul trono

IPA Maria De Filippi

Pare che Maria De Filippi voglia un altro volto di Temptation Island per la nuova edizione di Uomini e Donne. Si tratterebbe di Ary, la ragazza che ha rubato il cuore di Valerio, entrato nel villaggio dei fidanzati già in crisi con Sarah, che potrebbe sedersi presto sul trono del celebre dating show di Canale5.

Uomini e Donne, arriva una nuova tronista: è Ary di Temptation Island

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale5 che tornerà in onda a settembre. A fine agosto infatti partiranno ufficialmente le prime registrazioni, durante le quali faremo non solo la conoscenza dei prossimi tronisti, ma scopriremo anche cosa sarà accaduto durante l’estate ai protagonisti dell’Over. Il cast è ancora tutto da scoprire, ma voci di corridoio sempre più insistenti vorrebbero un volto di Temptation Island che ha fatto molto discutere di sé durante l’ultima edizione.

Stiamo parlando di Ary, single che ha rubato il cuore di Valerio. Il ragazzo aveva deciso all’ultimo falò di confronto di non uscire con la fidanzata Sarah, non più sicuro dei sentimenti che provava per lei. Nell’ultima puntata di Temptation Island Valerio aveva svelato di essersi poi avvicinata alla single Ary, alla quale si era avvicinato – tanto da baciarla in spiaggia – durante i giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati.

Stando ad alcune indiscrezioni Valerio e Ary però non avrebbero continuato la loro frequentazione dopo la fine del programma: la ragazza infatti è stata avvistata mentre ballava da sola ai Giardini dell’Eden di Roma, ma c’è chi assicura di averla beccata con un giovane che non era Valerio. Visti questi risvolti, Maria De Filippi avrebbe puntato la tentatrice per averla a Uomini e Donne sul trono: sarà lei una delle prossime protagoniste del suo dating show?

Chi potrebbero essere gli altri tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne

Ary non sarebbe l’unica protagonista di Temptation Island pronta ad approdare a Uomini e Donne: quasi certo potrebbe essere l’arrivo di Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione del programma, tra i più affascinanti e che già nelle prime puntate era riuscito a conquistare (quasi) tutte le fidanzate.

Il tentatore infatti avrebbe lasciato il calcio per dedicarsi ad una carriera in televisione: la conferma della notizia è arrivata da Alberto Bruni, il direttore sportivo della squadra di calcio in cui gioca Flavio, la Baldaccio Bruni di Anghiari, in provincia di Arezzo. “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare – aveva raccontato al sito Arezzo Notizie -. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi”.

Nel frattempo si vocifera che anche una delle fidanzate, che è molto piaciuta al pubblico per il suo percorso nel programma, potrebbe finire sul trono: anche Sarah – proprio come accaduto con Martina De Ioannon lo scorso anno – potrebbe infatti essere scelte come una delle troniste: ci sarà un confronto con Ary, sua rivale in amore?