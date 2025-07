Temptation Island, tradimento con una tentatrice: proposta di matrimonio al falò

IPA Temptation Island 2025, le anticipazioni: proposta di matrimonio e tradimento. Due falò molto emotivi

L’edizione 2025 di Temptation Island ha riservato numerose sorprese, a partire dall’organizzazione del palinsesto Mediaset. Di colpo il reality condotto da Filippo Bisciglia è passato a un appuntamento bisettimanale, per poi regalare un gran finale al proprio pubblico con tre puntate trasmesse di fila.

Era dunque possibile aspettarsi una conclusione tutt’altro che canonica. Stando alle anticipazioni di Dagospia, infatti, ci sarà da sobbalzare dal divano in queste ore conclusive. Come anticipato nel titolo, spazio a un tradimento comprovato e a una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.

Tradimento a Temptation Island

La puntata di Temptation Island 2025 in onda martedì 29 luglio ruoterà intorno alla coppia composta da Valerio e Sarah. La loro è una relazione che sembra ormai a tutti giunta al termine. I due devono soltanto trovare il coraggio di dirselo.

Peccato che il passo conclusivo pare giungerà in maniera brutale. Ci sarà infatti un’accelerata tremenda, legata al rapporto tra il ragazzo e la tentatrice Ary. Un legame sempre più forte, il loro, al punto di ritrovarsi a non trattenere più gli istinti.

Questa unione “sfocerà in un tradimento”. Valerio, resosi conto d’aver superato il limite e certo ormai di non provare più i sentimenti di un tempo per la sua compagna, chiederà il falò di confronto immediato. Chiara l’intenzione di uscire dal villaggio con Ary.

“Il loro interesse è sincero. Lui sta bene con lei e l’avvicinamento non è una ripicca nei confronti della fidanza. Ci sta male per il tradimento ed è dispiaciuto per Sarah. Ha bisogno di dirle la verità”. Si promette un falò di confronto davvero emozionante.

Anticipazioni Temptation Island, proposta di matrimonio

Altra coppia molto seguita e tormentata è quella composta da Antonio e Valentina. Le reazioni di lui sono ormai un meme, per quanto battere Alessio è impossibile. Ancora una volta lui ha dato di matto, annunciando un’uscita anticipata poi non concretizzatasi.

Dice d’aver compreso di provare dei forti sentimenti per Valentina. Per lui è la donna della sua vita. Al tempo stesso, però, ha tanto da recriminare nei suoi confronti. Dagospia parla di figuraccia, ovvero del fallito tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate. In seguito a questa scena, ha chiesto il falò di confronto, come sappiamo.

Le anticipazioni sono però altre: “Il falò stavolta ci sarà ma assisteremo anche a una proposta di matrimonio. Antonio, sciolti tutti i dubbi, chiederà la mano di Valentina, che accetterà la sua condanna”.

Un tema che era nell’aria, quello del matrimonio. Di colpo Antonio aveva sottolineato quanto fosse cruciale per lei “trovare qualcuno che la sposasse”. In questo vortice di emozioni e mancanze di rispetto, così come di incomunicabilità, i due sembrano essere legati da un sentimento difficile da comprendere. Di certo non ci riusciamo noi o la famiglia di lei. Almeno per loro, questo sarà un lieto fine.