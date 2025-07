Temptation Island, primo falò e prime lacrime: il tradimento di Simone

IPA Filippo Bisciglia

L’edizione 2025 di Temptation Island è iniziata col botto e prosegue mantenendo alte le aspettative. Il primo falò delle fidanzate comporta già profonde crisi esistenziali e ripensamenti, e arrivano anche le prime lacrime. La vittima è Sonia B., costretta a guardare inerme il corteggiamento insistente del fidanzato nei confronti di un’altra donna.

Simone entra al villaggio da single

Protagonista della seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 10 luglio e come sempre condotta da Filippo Bisciglia, è stato Simone. Il personal trainer dai lunghi capelli biondi e dalle grandissime orecchie. Seppur il suo più grande vanto siano i pettorali, che fa ballare a richiesta. Tecnica che, a quanto dice lui, ha fatto sì che non venisse mai rifiutato da una donna in vita sua e, a quanto dice lui, di donne ne ha avute “tante, tantissime”. Tutte lo vogliono, tranne, a quanto pare, la sua fidanzata che – e il trainer se ne lamenta parecchio – non sembra avere gran voglia di passarci del tempo assieme sotto le lenzuola.

Alle lamentele, alle frasi sbruffone, tuttavia, noi spettatori di Temptation siamo più che abituati. E non è per questo che Simone ha suscitato il nostro sdegno. La colpa del pettoruto è di aver atteso di trovarsi di fronte alle telecamere e osservato dall’Italia intera per confessare di aver più volte tradito la donna con cui condivide la vita da anni. In modo anche parecchio fantasioso: “Avevo delle fantasie, e più volte queste fantasie le ho anche concretizzate”.

Il primo, tragico falò, di Sonia B.

Sonia B. è la prima sfortunata vittima del falò di Temptation Island 2025. Inizia a sorbirsi le marachelle del fidanzato già dal capanno (ex pinnettu) e arrivata al falò si trova ad attenderla un vero e proprio film. Una sottospecie di commedia romantica che narra le vicissitudini sentimentali di un personal trainer “molto fisico”. La povera Sonia, che già aveva mostrato una grande tristezza al momento della presentazione, non ha modo di fermare le lacrime che le rigano le guance arrossate. Dall’altro lato del villaggio, l’uomo con cui sognava di creare una famiglia si perde negli occhi di un’altra, la corteggia, la adula, fa di tutto per farla sua.

E, infine, confessa – in modo non così comprensibile ma ineluttabile – di averla tradita, più volte. Non per amore di un’altra donna, ma per un mero bisogno fisico. Di fronte a tale rivelazione, la ragazza prende la situazione in mano? Chiede un falò di confronto? Sceglie di andar via senza neppure rivolgere al fedifrago un ultimo sguardo? Assolutamente no. Così come ci si attende da una brava concorrente dell’appassionante reality, lei rimane, piange ma resta. E le lacrime non sembrano neppure dovute ai tradimenti plurimi, a ferirla sono soprattutto le lamentele riguardo il suo bisogno di fare la lavatrice quando invece lui vorrebbe un po’ di coccole.

Anche Sarah confessa il tradimento

Simone il personal trainer ha una degna collega. Anche Sarah, come lui, ha scelto di attendere la diretta televisiva per confessare di aver tradito – più volte e in un parcheggio – il proprio fidanzato. A esser precisi, non si tratta di qualcosa di completamente inedito, il fidanzato Valerio aveva già scoperto delle chat compromettenti sul suo telefono, che le chat si fossero trasformate in veri e propri incontri, però, Valerio non lo sapeva, anzi non lo sospettava neppure.