Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Sarah contro corrente (4), Sonia imbattibile (10)

A guardare Temptation Island ci si può sconvolgere, alcuni potrebbero inorridire, altri magari si arrabbiano, ma di certo nessuno si annoia. La seconda puntata di questa edizione 2025 regala fin da subito grandi emozioni. Se la prima puntata ha rappresentato un vero unicum nella storia del reality, la seconda torna sui soliti binari, soliti ma non per questo meno avvincenti. Iniziano i primi falò e si svelano i primi, fino ad oggi segreti, tradimenti. In questo viaggio delle emozioni, ecco chi ci ha meritato la promozione (pochi) e chi merita una bocciatura netta.

Simone, tutto muscoli e complottismo. Voto: 3

Che i protagonisti di Temptation Island non vantino livelli di QI altissimi è pregiudizio o realtà? Simone si impegna parecchio per tenere alta la leggenda. Il personal trainer è abilissimo nel far muovere i pettorali a ritmo di musica, ma i neuroni camminano a ritmo più lento. I suoi argomenti preferiti sono i complottismi: i dinosauri non si sono mai estinti, i giganti esistono e l’uomo non è mai stato sulla luna. Alla prossima puntata attendiamo teorie riguardanti vaccini e scie chimiche. Ma dovremo, appunto, attendere, perché oggi Simone è impegnato a filosofeggiare sui rapporti tra uomo e donne.

Alla tentatrice prediletta spiega che “la donna decide che con chi fare sesso, l’uomo decide chi sposare”. Racconta della teoria dello ying e dello yang – secondo lui firmata da Ghandi – e del contrasto tra bianco e nero. Infine, non resiste alla tentazione dell’autopromozione. Lui, oltre a possedere i sopracitati pettorali ballerini, è anche uno a cui nessuna è mai riuscita a dire di no. “Ho avuto tante esperienze, con tante, tantissime donne, e mai nessuna mi ha rifiutato, mai”. Ed ecco la prima bugia, perché stando a quanto raccontato dalla fidanzata al villaggio attiguo, lei di rifiuti gliene ne ha dati e anche parecchi.

Sonia B., piange ma resta. Voto: 5

Resta nella media delle concorrenti di Temptation la giovane Sonia B. che, di fronte alla confessione fedifraga del fidanzato, resta passiva. Piange, si dispiace delle cattive parole rivoltele dal compagno, ma nulla più. Tradita e contenta o, per lo meno, non abbastanza arrabbiata da fare effettivamente qualcosa. Magari è lo shock, magari nelle prossime puntate tirerà fuori la grinta, le concediamo il beneficio del dubbio e un 5 recuperabile.

Sarah, quota rosa dei fedifraghi. Voto: 4

Non si tratta di sessismo, ma di un puro dato empirico. Di norma, i traditori di Temptation Island sono uomini. Sono loro che arrivano al villaggio con già qualche scappatella alle spalle, loro coloro che si “innamorano” delle tentatrici scegliendo di lasciare il programma con loro. Sarah, da questo punto di vista, rappresenta la quota rosa che mancava. È stata lei a tradire il fidanzato, sempre lei a confessare il tradimento di fronte alle telecamere. Spacciandola per una storia da fiaba, ma si tratta di furtivi incontri al parcheggio di un centro commerciale. Quando il fidanzato lo scopre (perché è lei stessa a rivelarlo) lei agisce così come i colleghi maschi: piange perché, di fronte al suo dolore di traditrice, il tentatore (che, non dimentichiamolo, è pagato per stare lì) si dimostra più comprensivo del fidanzato. D’altronde, chi non dimostrerebbe empatia verso la persona che lo ha ripetutamente tradita e, infine, umiliato in mondovisione? Sarah, noi non facciamo favoritismi di genere, ti bocciamo come avremmo bocciato un maschio.

Valerio, aggressivo ma comprensibile. Voto: 5

Valerio aveva già perdonato alla fidanzata Sarah le chat con altri uomini, che lui credeva fossero, appunto, solo chat. Trascinato a Temptation Island, scopre che i messaggini non erano altro che il preludio a ben più di un incontro dal vivo (in auto, in un parcheggio). Di fronte a tale rilevazione, come ogni buon maschio basic che si rispetti, reagisce non parlando, non di certo riflettendo, sicuramente non sfogandosi con gli amici, ma lanciando oggetti. Povere ciabatte, vittime innocenti. Valerio, ti capiamo, ma la violenza non l’accettiamo, mai: per te lo stesso voto che spetta alla tua fidanzata traditrice.

Alessio tenta il ritorno. Voto: 0

Alessio era stato il peggiore della scorsa puntata e, forse, il peggiore dell’intera storia di Temptation. Dalla fidanzata Sonia si era fatto mantenere, trovare il lavoro e stirare le camicie. Arrivato in tv, ha affermato senza vergogna di esser rimasto assieme a lei per pura convenienza. Quando, di fronte a tali aberranti affermazioni, lei ha chiesto un falò di confronto per lasciare il programma, lui è scoppiato in lacrime come un bambino a cui si negano le caramelle. Non piangeva per la sua storia finita, no, si disperava all’idea di non potersi godere la vacanza e la possibilità di diventare famoso. E stasera torna, per lei? Non siamo così ingenui, se è tornato è per poter aver ulteriori 15 minuti di celebrità. E speriamo, sinceramente, che siano gli ultimi.

Sonia M., regina indiscussa. Voto: 10

È bastata una puntata a Sonia M. per essere eletta, a buon ragione, regina indiscussa della storia di Temptation Island. Alla prima mancanza di rispetto da parte del fidanzato ha scelto di abbandonare il programma (e il fidanzato stesso). O meglio, abbandonare il gioco, perché nel villaggio calabro ha accettato di rimanerci, acclamata a gran voce delle compagne di gioco che in lei hanno trovato un punto di riferimento. Alessio infine è tornato con la coda tra le gambe e si temeva un tentennamento della nostra eroina. Lei, però, non ci ha deluso: il confronto gliel’ha negato e ha continuato, imperterrita, a godersi la vacanza al mare, mentre lui, tapino, resta chiuso in hotel nella speranza che i riflettori si riaccendano per lei.

I montatori, i veri geni di Temptation. Voto: 10

Poco ortodosso, forse, ma non possiamo non citare – ed elogiare – i montatori di questa trasmissione. Ancor di più, le nostre lodi vanno a coloro addetti alla scelta della colonna sonora. Temptation Island non sarebbe lo stesso senza di loro, senza le canzoni più profonde e toccanti della musica italiana, selezionate appositamente per incorniciare i momenti più ridicoli della stagione. Il Temptation spagnolo sarà anche più spinto, ma quello italiano è decisamente il più poetico, e il merito è tutto loro. 10 solo perché non è possibile dar di più.