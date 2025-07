Temptation Island, le pagelle della prima puntata: Antonio già il peggiore (1), Sonia maestra di vita (8)

L’estate si accende, ricomincia una nuova stagione di Temptation Island. Sette nuove coppie – che potremmo definire in tanti modi ma non di certo solide – arrivano in Calabria per mettere alla prova il proprio amore. Sapranno resistere alle tentazioni e tornare a casa assieme, più forti e innamorati di prima? A giudicare da quel che è successo nella prima puntata, le prospettive non sono di certo le più rosee.

Antonio, medaglia all’incoerenza. Voto: 1

Antonio è uno degli archetipi di Temptation Island, la quota cinepanettone che non può mai mancare nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Di certo non avvenente e neppure particolarmente brillante, eppure sembra riuscire a sedurre e far sue una quantità smisurata di donne. Il tutto mentre la fidanzata lo aspetta a casa. Arriva al villaggio e, dopo appena 10 minuti assieme alle tentatrici, sente il bisogno di far sapere a tutti che lui non sarà in grado di resistere, perché le ragazze sono troppo belle e “la carne è carne”. Fa il provolone, commenti, battute, già si immagina i flirt con le single dell’isola.

Si aspetta che la fidanzata Valentina guardi in silenzio, ma lei al contrario risponde, non giocando ma parlando. Alle altre concorrenti racconta di tutte le umiliazioni subite in questo primo anno di (dis)amore. Si lamenta di dover mantenere il fidanzato, di essere stata più volte tradita e delle bugie che ha dovuto ascoltare. E lui a quel punto che fa? Spacca mobili e scappa. Lui può tradire e noi dobbiamo anche farci una risata su, ma guai a parlar male di lui. Avete presente l’ego maschile, quello fragile fragile? Quello che si merita non più di 1.

Nessuno mette Sonia M. in un angolo. Voto: 8

La concorrente media di Temptation Island trascorre l’intero programma a lamentarsi del comportamento del fidanzato, senza tuttavia fare nulla a riguardo. Sonia M. no, lei, appena sente il fidanzato mancarle di rispetto, agisce e difende la propria dignità di donna e essere umano. Lui dice di non amarla più? E lei chiama il falò immediato, perché a prendersi gli insulti mentre il fidanzato si diverte con amici e tentatrici non ci sta. E prima di andarsene ricorda a tutte le compagne di gioco di non accettare nulla di negativo dai propri compagni, ché l’amore vero non fa soffrire. Loro non ascolteranno di certo, ma noi apprezziamo la lezione.

Alessio gold digger. Voto: 2

È facile prendersela con i provoloni, con quelli che sbavano platealmente dietro le tentatrici e si vantano dei tradimenti inferti alle fidanzate. Vi sono, però, dei cattivi ben peggiori, più subdoli e insospettabili. Tra questi c’è Alessio, il fidanzato di Sonia M. Alessio della sua compagna è parecchio più giovane e quando l’ha conosciuta era ancora uno studente spiantato con tanti sogni e poche prospettive. Sonia l’ha aiutato a diventare adulto e raggiungere l’indipendenza. Lo ha supportato nel percorso per diventare avvocato, gli ha trovato un lavoro e gli ha offerto vitto e alloggio. Lui ha preso tutto, dando in cambio un amore che pare essere stato una farsa.

Con un record di velocità, sono bastati pochi minuti dall’inizio del gioco perché si rendesse necessaria la convocazione di Sonia al capanno. Ad attenderla, la confessione del fidanzato: Alessio non la ama e forse non l’ha mai amata. È stato con lei solo per convenienza prima e gratitudine in seguito, fantasticando nel frattempo su qualsiasi donna più giovane si trovasse di fronte. Che tristezza.

Simone e Sonia B, problemi di ego. Voto: 5

Le altre coppie hanno avuto decisamente meno spazio nel corso di questa prima puntata, ma vi sono state alcune comunque in grado di attirare la nostra attenzione. Non possiamo esimerci dal dare una piccola insufficienza al personal trainer Simone, pieno di muscoli e presunzioni. Inizia il gioco sfidando i tentatori a chi ha i bicipiti più grandi, si impegna a mostrare quanto è bello, simpatico e divertente, ma non altrettanto a prendersi cura della sua fidanzata, così triste da iniziare a piangere già nel corso delle presentazioni di coppia.

Maria Concetta e Angelo, non sembrano veri. Voto: 8

Mentre la puntata scorre sul piccolo schermo sorge il dubbio che si stia guardando una commedia d’arte di mezzo secolo fa. Maria Concetta e Angelo sembrano due macchiette della Sicilia degli Anni ’50. Lui è il “fimminaro” – per dirlo con le parole della sua stessa fidanzata -, lei la matta di gelosia. Matta al punto da odorare le lenzuola per assicurarsi che nessun’altra abbia dormito nel suo letto. Pura arte surrealista.

Sara e Valerio, ripescati. Voto: 6

Non era mai successo: Sara e Valerio sono i primi ripescati di Temptation Island. Candidatisi alle edizioni precedenti, non avevano convinto gli autori. Nel frattempo, però, Sara ha deciso di affrontare la crisi con il fidanzato iniziando a flirtare con due diversi ragazzi. Strategia vincente, perché le è valsa l’accesso al reality. Ci darà soddisfazioni.

Denise e Marco regalano colpi di scena. Voto: 7

Quando Denise e Marco si sono conosciuti lui lavorava come pr e trascorreva le estati in viaggio. Quel lavoro a lei non piaceva e così lui lo ha lasciato, andando a vivere con lei e smettendo di trascorrere le estati lontano. L’uomo perfetto? Sì, se solo non avesse tradito Denise tre anni prima. Saranno la coppia dei colpi di scena.

Lucia e Rosario, quota del Nord. Voto: 5

Tra i pochi rappresentanti del Nord Italia vi sono Lucia e Rosario, che estendono la capillarità geografica di quest’edizione. Lei sta a Modena, lui a Milano. Lei vorrebbe ricongiungere la coppia, lui sta benissimo così. Tutto un po’ noiosetto, compresi loro stessi, ma concediamo il beneficio del dubbio.

Flavio il trofeo più ambito. Menzione d’onore

Una menzione d’onore al tentatore Flavio. Abbronzato, muscoloso, dai tratti mediterranei, gli è bastato un sorriso per conquistare tutte le innamoratissime concorrenti. Al momento della presentazione dei tentatori oscura tutti gli altri palestratissimi compagni e diventa la prima scelta di tutte le fidanzate. Soltanto una, infine, si aggiudica l’onore di entrare nel villaggio mano nella mano con lui, ma siamo certi che non sarà l’unica a provare a conoscerlo meglio.