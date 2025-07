Temptation Island, Sonia riceve un video a 10 minuti dall’inizio: cosa ha fatto Alessio

Ricomincia una nuova edizione di Temptation Island, il programma più controverso dell’estate. Sette nuove coppie sono arrivate negli ameni villaggi per mettere alla prova il proprio amore traballante. Il legame con i propri partner sarà abbastanza forte da sopravvivere alle tentazioni messe in atto dai suadenti single? Già dalla prima puntata, sembra di no, non per tutti almeno. Sono bastati pochi minuti all’interno del villaggio perché divenisse necessario convocare due delle concorrenti al capanno, ad attenderle le inattese (e sgradite) rivelazioni dei fidanzati.

Sonia M., la batosta dal fidanzato Alessio

Sonia M. è la più matura tra le concorrenti di Temptation Island 2025, ma gli anni non insegnano a difendersi dalle fregature in amore. Lei è una donna indipendente, professionista affermata e di successo, e sta assieme ad Alessio, molto più giovane e inesperto. Sonia per Alessio è stata fidanzata e guida professionale, banca e governante. Lo ha aiutato a studiare per superare l’esame per diventare avvocato, l’ha ammesso nel suo studio e gli ha aperto le porte di casa. Lui si è preso tutto e, invece di dire grazie, ha chiamato Temptation Island.

Dopo dieci minuti dal proprio arrivo al villaggio, sceglie di sputare il rospo, ma non parlando faccia a faccia con la donna con la quale convive da quasi un decennio. Ha scelto di confessarsi di fronte alle telecamere, ammettendo di essere in dubbio: forse Sonia non la ama più, anzi forse non l’ha mai amata. Forse, se è stato con lei è solo per gratitudine, perché un aiuto economico e professionale fa sempre bene.

E non contento di aver confessato di essere, in sostanza, un cacciatore d’oro, poco dopo Alessio ammette di non essere attratto dalla sua compagna, di preferirle le donne più giovani. Racconta appassionatamente di come trascorre le proprie giornate a immaginare di fare l’amore con le bellezze che incrocia per strada, mentre a stringere la sua fidanzata, ormai, non ci pensa neppure più. E se Sonia aveva reagito alla prima bruciante confessione, di fronte tali bassezze resta senza parole. Si imbarazza all’idea di passare per la “scema” di turno, si dispiace per la sua famiglia che Alessio lo aveva accolto come uno di casa. Speriamo scelga di consolarsi con un bel tentatore e di lasciare l’immaturo fidanzato alle sue fantasie.

Anche Valentina chiamata al capanno

Sonia M. non è stata l’unica a ricevere una chiamata lampo al capanno, a farle compagnia c’è Valentina. Ad attendere la giovane campana, un video confessione del suo scanzonato fidanzato Antonio. Il ragazzo, ancor prima che il gioco inizi davvero, sceglie di mettere le mani avanti e ammettere che, probabilmente, cederà alle tentazioni. Perché lui, confessa è “uno facile” e alle belle ragazze non resiste. Quando una donna avvenente gli si avvicina, è costretto a guardare da una forza inarrestabile. Un istinto primordiale e incontrollabile lo costringe a flirtare, a essere gentile e magari ben altro… D’altronde, ci ricorda l’illuminato Antonio, “la carne è carne”, e ancora “l’uomo è debole” e non dimentichiamo che “gli occhi sono fatti per guardare”. Insomma, Antonio sarà uno dei peggiori quest’anno e sono bastati pochi minuti per averne la conferma.