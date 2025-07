Temptation Island, la verità sul falò di Sonia e Alessio: l’epilogo inatteso

Stiamo aspettando tutti con immensa trepidazione il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco: la terza puntata di Temptation Island, che va in onda il 17 luglio, probabilmente farà il boom. Considerando le prime anticipazioni e le indiscrezioni che circolano, possiamo davvero aspettarci di tutto, persino un epilogo del tutto inaspettato, come scrive Dagospia. Come andrà tra Sonia e Alessio? Ma soprattutto: lei è davvero incinta? Ecco cosa sappiamo per il momento.

Temptation Island, il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco

La terza puntata di Temptation Island (che raddoppia a partire dalla prossima settimana, visto il successo di ascolti) va in onda giovedì 17 luglio: il docu-reality targato Fascino e condotto dal nostro Capitano dei sentimenti Filippo Bisciglia torna (finalmente) con il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Dopo che nella seconda puntata lui ha atteso invano l’arrivo della compagna – “E che si fa? Che devo fare?”, già diventato meme e tormentone destinato a popolare i social da qui all’eternità – si rivedono al terzo appuntamento. E le cose prendono una piega inaspettata.

Sonia Mattalia accetta di incontrare finalmente Alessio Loparco, dopo l’umiliazione cocente della prima puntata. Ma Alessio no, non è pentito di cosa ha detto, ovvero di non essere sicuro di averla mai amata, di averle chiesto di sposarlo per “gratitudine”. No, Alessio “deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di non aver detto nulla di grave“, fa sapere Dagospia. Insomma, niente passi indietro per l’avvocato, evidentemente turbato di aver perso l’occasione di dimostrare all’Italia di essersi “studiato il programma nella testa“. Ma non preoccupiamoci troppo di perdere altre perle di questa coppia, perché il loro viaggio nei sentimenti non si conclude con la terza puntata. E c’è ancora un nodo da sciogliere: lei è incinta?

Sonia Mattalia è incinta? Arriva (forse) la smentita

A lanciare l’indiscrezione in merito alla presunta dolce attesa di una coppia del programma era stato Novella2000: “Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e, a quel punto, sarebbe stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia”. Poi, è arrivata la conferma del nome da parte di Deianira Marzano, esperta di gossip, che aveva pubblicato una segnalazione ricevuta: “Lei è incinta, frequentiamo la stessa scuola di ballo latino americano, ma ad orari diversi”.

Ora, è la stessa Marzano a condividere un’altra segnalazione ricevuta che smentisce qualsiasi presunta gravidanza di Sonia Mattalia. “Ieri nel centro commerciale della mia città ho visto Sonia M. di Temptation Island. Bellissima, molto elegante e super magra… non credo proprio sia incinta”. Come presupposto dalla stessa Marzano, potrebbe essersi trattato di una trovata pubblicitaria. Ma nulla è detto: il viaggio nei sentimenti non è affatto finito, anzi, è appena iniziato. Contrariamente ad altri programmi, l’appuntamento con Temptation Island non solo è stato raddoppiato, ma persino allungato, segno del successo del programma estivo che ormai è un vero e proprio evento imperdibile per l’estate degli italiani.