Temptation Island torna in tv a settembre, l’indiscrezione che fa sognare i fan

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

La prossima edizione di Temptation Island è più vicina che mai. O così si sussurra tra i corridoi Mediaset. Pare che dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane Pier Silvio Berlusconi stia valutando una nuova strategia insieme a Maria De Filippi, che produce il reality show con la sua casa di produzione Fascino. Il programma potrebbe tornare dunque in onda ben prima dell’estate 2026, con grande gioia degli oltre quattro milioni di appassionati spettatori.

Temptation Island in tv in inverno

Il successo dell’ultima edizione di Temptation Island è stato decisamente travolgente: puntata dopo puntata, il reality dei sentimenti ha registrato numeri da record, superando il 30% di share e dimostrando di essere uno dei format più amati dell’estate televisiva italiana.

Ma ora, una clamorosa indiscrezione sta infiammando il web e gli appassionati del programma. Secondo quanto spifferato da Dagospia, potremmo non dover aspettare l’estate prossima per rivedere tentatori, falò di confronto e coppie in crisi.

“Nei corridoi di Cologno Monzese – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – si vocifera che gli appassionati di Temptation Island non rimarranno a bocca asciutta fino all’estate 2026. Nelle prossime settimane ci sarà un inaspettato ritorno del programma che ha macinato record su record”.

Ovviamente per ora la voce va presa con le pinze. Si tratta di un rumour di corridoio, come spesso accade nel mondo televisivo, dove le idee vengono testate, messe da parte e poi riprese in base anche al gradimento del pubblico e alle strategie della rete.

Tuttavia, l’ipotesi non sembra poi così remota, visti i numeri di Temptation Island. Potrebbe finalmente prendere vita la versione winter di cui tanto si è parlato in passato? Quella dei falò di confronto davanti al caminetto?

Non proprio. Secondo Fanpage, il ritorno di Temptation Island in tv potrebbe essere legato più ad uno speciale. “Ciò che vedremo in TV potrebbe essere uno speciale che racconta cosa è successo ai protagonisti dell’edizione precedente”, scrive il magazine.

In fondo, quella che si è conclusa il mese scorso è stata un’edizione ricca di colpi di scena, tra cui la gravidanza di Sonia Barrile, che ha scoperto di essere incinta del suo compagno Simone Margagliotti. E poi i tira e molla tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, che – secondo le ultime indiscrezioni – si sarebbero cancellati dall’Ordine degli Avvocati. Insomma, ci sarebbero diversi temi da toccare e approfondire.

Senza dimenticare che quest’anno a tutte le coppie è stato imposto, da contratto, il silenzio assoluto fino a metà settembre: segno che la volontà di sfruttare certe dinamiche anche per l’autunno è decisamente forte.

L’edizione più vista di sempre

Temptation Island è ormai diventato un piccolo cult della tv italiana. In onda da più di dieci anni, continua ad appassionare il pubblico come nessun altro programma. Basti pensare che quella del 2025 è stata l’edizione più vista di sempre, con una media del 29.9% di share e 3.853.000 telespettatori.

Questi ascolti, uniti al grande successo anche sui social – il programma ha sempre dominato le conversazioni online – hanno consacrato Temptation Island, ancora e più di sempre, come il fenomeno televisivo dell’estate italiana. E ora, forse, anche dell’autunno.