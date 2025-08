Temptation Island 2025, top e flop dell’edizione più vista di sempre

Temptation Island è finito. E si è concluso lasciando dietro di sé quella sensazione di straniamento che ti fa dire: “Ma cosa ho visto, esattamente?”. Più che un viaggio nei sentimenti, come recita il claim dello show, quest’anno abbiamo assistito più che mai a un viaggio nei meandri di un’umanità capace di lasciarti senza parole. E no, non proprio in senso positivo.

Checché se ne dica, Temptation è in qualche modo uno spaccato della realtà e, senza volerlo nobilitare a indagine sociologica – non è questa la sede né l’intenzione -, esercita un fascino irresistibile ogni volta che si incappa anche solo in un breve frame. C’è quel personaggio che ti fa esclamare, in cuor tuo: “Conosco un tipo così!”. O ancora: “Non avrei mai fatto una cosa del genere!”. E potremmo continuare all’infinito.

Perché Temptation Island è così, in fondo: tutti lo criticano e gridano alla cancellazione immediata, definendolo un insopportabile concentrato di trash e bruttezza, ma alla fine tutti ne parlano. Anche gli insospettabili che, per anni, hanno indossato l’armatura e imbracciato arco e frecce, resistendo al richiamo mariano.

Possiamo azzardare che sia il programma col pubblico più variegato e diviso di sempre. Ci sono i complottisti dell’ultima ora, quelli certi che tutto sia finto e pilotato da una produzione dalle abilità quasi occulte (passatemi il termine). Perché a volte è tutto talmente troppo da non essere credibile. Ci sono gli affezionati che non perdono neanche una puntata, gli stessi che nei giorni successivi vanno alla ricerca di gossip succosi e indiscrezioni su cui ricamare, in attesa della prossima registrazione. E c’è chi mema sui social, più forte che mai. Cosa che risulta abbastanza semplice quando vengono fuori delle “perle” (per usare un eufemismo). Diremo solo: tribuna Posillipo.

Temptation Island è una macchina che funziona, parlano i dati. E, presi ancora dallo sconvolgimento delle ultime rivelazioni sul gran finale, non possiamo far altro che tirare le somme dell’edizione più vista di sempre.

Antonio e Valentina, due cuori e una tribuna Posillipo. TOP

Dobbiamo ammetterlo. Se la produzione di Temptation Island si è potuta prendere il lusso di allungare la programmazione è anche grazie a loro, a una coppia che ha tenuto banco fin dalla prima puntata catturando l’attenzione di un pubblico che, fino alla fine, si è chiesto soltanto una cosa: dove hanno trovato Antonio?

Al netto di casting che hanno dimostrato ancora una volta di funzionare alla grande, Antonio è stato un protagonista indiscusso di questa edizione. Lui, l’omone con una tigre gigante tatuata sulla schiena. Melodrammatico, esagerato, spinto al limite della macchietta. La corsa impazzita sul ghiaietto in spiaggia dalle Ciro vibes (con buona pace di talloni e polmoni). Le espressioni contrariate e afflitte ogni volta che capitava qualcosa agli amici del villaggio. La furia cieca al solo sentir nominare la famigerata tribuna Posillipo da parte del single in vena di tentare la compagna Valentina. La disperazione per aver acquistato un gazebo – ancora lì, imballato – per far felice la sua amata ingrata. Un elenco a cui si potrebbero aggiungere una miriade di momenti altissimi (?) a lui ascrivibili.

Se ci è o ci fa probabilmente non lo sapremo mai. Ma in fondo ce ne importa?

Con il loro carico di gelosie, litigi e incomprensioni, alla fine, Antonio e Valentina si sposano, guardano al futuro e a un progetto di vita comune. E vissero felici e contenti. Anche se il gazebo si è rotto.

Sonia M. e Alessio, una causa persa. FLOP

Questa edizione di Temptation Island non sarebbe stata la stessa neanche senza Sonia M. e Alessio. Due avvocati, un perché.

Ci stiamo ancora chiedendo come possa una donna affascinante, colta, di successo e capace di sentimenti profondi come lei essere tornata sui suoi passi, tra le braccia di lui, un uomo più giovane e reo di aver pronunciato tra le peggiori frasi mai sentite nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Ha ammesso di non sapere se l’avesse mai amata o meno dopo tanti anni di relazione e convivenza. Di averle chiesto di sposarlo per “gratitudine”, non tanto perché ne avesse reale intenzione. Cinico e freddo, nonostante il linguaggio colorito e sgrammaticato potesse distogliere l’attenzione da questi due punti, Alessio sicuramente vince lo scettro di “uomo da cui stare alla larga, grazie”.

E il fatto che Sonia M. ci abbia ripensato, dopo aver fatto esultare donne e uomini, speranzosi che finalmente avesse ripreso in mano le redini della propria vita lasciandosi alle spalle questa storia, ha parecchio deluso. Un vero peccato (c’est l’amour).

Simone, Sonia B. e il bebé in arrivo. N/C

Su Simone si potrebbe aprire un capitolo talmente lungo che dovremmo chiamare in soccorso un team di esperti. E no, non di televisione.

Egocentrico ed egoriferito come pochi, si è vantato di essere il desiderio taciuto di tutte le donne presenti sul Pianeta (nessuna lo ha mai rifiutato, non dimentichiamolo). Grazie a lui abbiamo avuto per la prima volta a Temptation Island anche il primo caso di Alberto Angela, ma come se ci trovassimo nel Sottosopra di Stranger Things: fiero terrapiattista, crede che i dinosauri non si siano estinti come ci hanno raccontato. Non ci ha voluto rivelare, però, dove si siano nascosti finora. Lui, di certo, non si è nascosto bene quando ha deciso di appartarsi con una tentatrice per “mettersi alla prova” e capire, infine, che Sonia B. fosse l’amore della sua vita.

Menti eccelse come la sua sono indispensabili per la prosecuzione della specie. E infatti nell’ultima puntata Simone e Sonia B. hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Che abbia messo la testa a posto?

Rosario, il pesce fuor d’acqua. TOP

In questo scenario umano alquanto desolante, seppur esilarante, c’è un uomo che fino alla fine si è distinto. Rosario, l’amico sempre disposto ad aiutare gli altri, capace di trattenere rabbia e nervi senza mirare con un calcio rotante alle malcapitate bottigliette d’acqua dello sponsor, disseminate per tutto il villaggio. Il bel ragazzo in grado di esprimersi bene (l’italiano ringrazia), di esser deciso nelle sue posizioni ma anche dolce nel modo di porsi.

Fa pensare che uno come lui, oggi, sia considerato un’eccezione.

Rosario è tornato single dopo la figuraccia della (ex) fidanzata Lucia, che gli ha mentito, confermando i suoi sospetti. Avrà già ricevuto almeno 1.000 nuove richieste di amicizia su Instagram.

Filippo Bisciglia insostituibile. TOP

Le disamine sulle coppie potrebbero continuare. Ma, alla fine, se c’è una certezza a Temptation Island è l’insostituibile padrone di casa, Filippo Bisciglia. Colui che traghetta le anime nel viaggio nei sentimenti, in grado di mantenere l’aplomb anche di fronte a situazioni al limite dell’assurdo e dell’umana comprensione.

Parte del successo del programma targato Fascino si deve proprio a lui, questo è innegabile.

Musica e montaggio sono i veri vincitori. TOP

Ma se dobbiamo trovare un altro caposaldo di Temptation, la squadra addetta al montaggio non ha rivali. Perché la forza di ogni puntata, di ogni singolo episodio all’interno del villaggio, è proprio lì: nella capacità di mixare sapientemente inquadrature e musica, scelti con una cura che difficilmente si riscontra in altri programmi dello stesso tipo.

Dalla sigla che ormai canticchiano anche i muri, è tutto un susseguirsi di colpi di genio che chiamano in causa proprio tutti. Bambola del neomelodico Matteo Milazzo, cantautorato recente e non (Battisti non manca mai), persino il buon Wagner la cui Cavalcata delle Valchirie ha accompagnato uno dei momenti topici di questa edizione.

Qualora non lo sapeste, tutto questo si deve a Fabrizio Baglio. L’uomo della musica di Temptation Island ha spiegato in un’intervista che “la scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l’aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all’editing”. Assolutamente TOP.

Meme fantastici e dove trovarli. TOP

Alti e bassi o top e flop, che dir si voglia, tutto quel che accade nel viaggio dei sentimenti diventa materiale per meme che diventano virali alla velocità della luce. Momenti indimenticabili, trash e scorretti, talmente inverosimili da risultare divertenti, anche quando da ridere ci sarebbe ben poco.

Tra gazebi, “caffè” nei parcheggi, dinosauri, lanci di bottigliette, corse sulla spiaggia, tribuna Posillipo e “Vogliati bene”, cala il sipario su una pagina di televisione che resterà negli annali. Nel bene e nel male.