L’edizione 2025 di Temptation Island è stato un successo senza precedenti in termini di ascolti e di coinvolgimento del pubblico da casa, grazie anche alla scelta di protagonisti che hanno saputo vivere pienamente il loro viaggio nei sentimenti. Non sono mancati diversi colpi di scena anche nella puntata finale del reality show, dove è stata rivelata la dolce attesa di una delle protagoniste.

Valentina e Antonio innamoratissimi. Voto: 8

Ad aprire la puntata conclusiva di Temptation Island 2025 sono stati Valentina e Antonio che hanno chiuso la loro esperienza nel villaggio con una proposta di matrimonio e, a distanza di un mese, si sono mostrati ancora più innamorati di prima: “Ci siamo riscoperti, c’è quella passione che non avevamo prima. A noi questo programma ha fatto bene”.

Valentina ha raccontato come ha vissuto lo scherzo organizzato dal fidanzato per chiederle di sposarlo: “Sono scherzi che non si fanno, io sono morta lì sopra”, ma i due hanno svelato anche i loro progetti per il futuro. La fidanzata ha già cominciato a cercare il vestito da sposa e insieme presto sceglieranno la sala per la cerimonia: “C’è una data”.

Non è mancata una battuta di Filippo Bisciglia: “Immagino che il viaggio di nozze non sarà a Sharm el-Sheikh”. Valentina si augura di creare una famiglia insieme ad Antonio, anche lui ha svelato il suo più grande desiderio: “Voglio invecchiare con lei”.

Denise non cambia mai. Voto: 5

Non è finito nel migliore dei modi il percorso nei sentimenti di Denise e Marco, che all’ultimo falò di confronto avevano deciso di lasciare il reality show insieme ma, tornati a casa, hanno separato le loro strade. Il fidanzato ha raccontato al conduttore televisivo le discussione avute con la compagna e la sua eccessiva gelosia, che l’ha portato a chiudere la loro storia: “Lei continuava a farmi sentire sbagliato, accusarmi, controllarmi anche… Non penso di meritarlo”.

Il ragazzo è andato dritto al punto del suo problema di coppia: “Marco perfetto per lei, il problema che io sono Marco… Tu mi devi accettare per quello che sono”. Denise, invece, come sempre, ha voluto addossare tutta la colpa a Marco, dimostrando di non aver capito nulla grazie al percorso televisivo e confermando che non riesce a non sminuire la persona che ha accanto: “Mi ha guardo negli occhi e mi ha detto ‘Purtroppo il mio sentimento non è alla pari del tuo’… Non posso accontentarmi di un amore a metà, perché non è giusto”.

Anche Filippo Bisciglia ha provato a farle confessare la sua parte di colpa in questa crisi: “Non è che ti fidavi così tanto di Marco”, ma lei ha continuato a far capire che il problema della coppia sia il ragazzo.

Valerio, il gesto per Sarah. Voto: 10

La coppia composta da Valerio e Sarah non si è ricomposta dopo la fine del reality show, malgrado i loro confronti diretti. Il fidanzato ha raccontato, in ogni caso, l’importanza che ha per lui la sua ex compagna: “Sarah per me rimarrà sempre una persona importante… Voglio che lei stia bene”. Valerio ha anche cercato di difendere Sarah dai numerosi attacchi subiti sul web in questi giorni, definendola come una ragazza speciale: “Si può sbagliare nella vita”. Poi è stato raggiunto dalla single Ary con cui la conoscenza sta continuando fuori dal villaggio turistico: “Ho avuto la fortuna d’incontrare Ary… Gioco del destino perché io l’ho scelta dal primo giorno”.

Molto toccante l’intervento di Sarah in puntata che ha raccontato al conduttore televisivo di non stare ancora bene e di star curando le sue ferite da sola. La ragazza ha provato a recuperare il rapporto con Valerio ma poi ha capito che deve smetterla di elemosinare amore e cominciare ad amarsi: “Io ho amato tanto Valerio, in realtà lo amo tutt’ora, perché cinque anni non si cancellano in 21 giorni”. Sarah spera di trovare ben presto la serenità interiore.

Sonia M. e Alessio deludenti. Voto: 4

L’epilogo del viaggio nei sentimenti di Sonia M. e Alessio ha lasciato, veramente un po’ perplessi, tanto da far pensare che abbiano recitato durante tutta la loro permanenza nel reality show. Lui, dopo diversi falò in cui ha rifiutato ogni richiesta di ricucire i rapporti con la compagna, improvvisamente ha trovato ogni risposta: “La distanza mi ha fatto riflettere… Ho sentito troppo la sua mancanza per dirgli di no”.

Alessio, infatti, ha svelato di amare l’avvocatessa e di aver capito di avere sbagliato: “Mi sono pentito di quello che ho fatto e soprattutto non mi rivedo in quella persona”, ma riesce un po’ difficile credere alle sue parole, dopo tante puntate in cui ha mostrato un lato completamente diverso di sé stesso.

Allo stesso modo anche Sonia M, dopo le prime puntate in cui ha mostrato il suo carattere, ha deluso completamente le aspettative continuando a giustificare le mosse di Alessio: “Io non ho perdonato nulla, non ho giustificato quello che ha fatto o ha detto, ho scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava. Stava affrontando un momento di crisi”.

Il colpo di scena finale ha ulteriormente reso inverosimile tutta la storia. Alessio, dopo aver affermato di aver fatto la proposta di matrimonio alla compagna solo per riconoscenza, adesso, si augura di sposarsi con lei.

Maria Concetta unica. Voto: 10

Per tutto il suo percorso all’interno del villaggio, Maria Concetta è sembrata un po’ esagerata e troppo gelosa ma, nell’ultima puntata dello show televisivo, la ragazza si è presa la sua rivincita svelando i diversi tradimenti che ha scoperto dopo la fine del programma: “Ho scoperto che lui mi ha tradita, ha baciato la sua ex. Il toporatto perde il pelo ma non il vizio”.

La ragazza ha effettuato una vera e propria indagine nel cellulare del fidanzato e nei suoi pagamenti elettronici per arrivare alla verità: “Fammi vedere l’estratto conto di giorno 25. Scopro che lui mi aveva tradita, ennesimo tradimento”.

Angelo, dal canto suo, ha recitato la parte del fidanzato addolorato ma, ormai, abbiamo capito tutti che di lui non sempre ci si può fidare: “Purtroppo non va tanto bene… Mi sono rassegnato totalmente e quindi purtroppo ho fatto una scelta di cui mi sono totalmente pentito. Mi sono distratto con un’altra ragazza. È uno sbaglio che pagherò amaramente. Non ho mai amato così tanto una persona”.

Sonia e Simone presto genitori. Voto: 8

Sonia e Simone hanno annunciato, nel corso della puntata del 31 luglio 2025, che hanno scoperto che presto diventeranno genitori. La coppia è apparsa più felice che mai e con una luce nuova negli occhi. Il loro percorso nei sentimenti nel reality show non è stato dei più facili, ma si spera che la nuova vita in arrivo li porti a cambiare anche il loro modo di vivere la loro relazione.