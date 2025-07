Temptation Island, anticipazioni dell’ultima puntata: le coppie un mese dopo

Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia conduce l'ultima puntata di "Temptation Island"

Dopo settimane di video, falò, emozioni e colpi di scena, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 arriva al suo epilogo. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è pronto a tirare le somme sui rapporti delle coppie che si sono messe in gioco e che, nel bene o nel male, hanno imparato qualcosa in più sull’amore e sui rispettivi partner.

L’ultima puntata, in onda stasera, giovedì 31 luglio, ci riporta nel vivo delle dinamiche, facendoci scoprire cosa è successo un mese dopo la fine del viaggio. Le scelte saranno state rispettate o qualcuno avrà deciso di rimescolare le carte in tavola?

“Temptation Island 2025”, anticipazioni del 31 luglio

Tutto pronto per la puntata conclusiva di Temptation Island 2025: stasera, giovedì 31 luglio, Filippo Bisciglia ci trasporta nella fase conclusiva del viaggio nei sentimenti più seguito d’Italia, svelandoci l’epilogo, positivo o negativo, delle relazioni delle coppie.

I fidanzati e le fidanzate, infatti, tornano davanti al conduttore per raccontare i loro sentimenti a un mese dalla fine del viaggio e confermare o ritrattare le scelte fatte ai falò di confronto.

Già nella settima puntata andata in onda mercoledì 30 luglio, abbiamo avuto un assaggio dell’epilogo di Rosario e Lucia. I due, dopo un discutibile piano di Lucia architettato con il single Andrea per far ingelosire Rosario, sono usciti insieme, pronti a procedere con la convivenza tanto sognata dalla ragazza. Un mese dopo, però, le cose non sembrano andare per il verso giusto.

I due sembrano distanti, Rosario è molto geloso e con ragione: arrivati davanti a Filippo, il ragazzo vede un video in cui il single ammette di essersi incontrato con Lucia. Usciti entrambi sconvolti e con un “Ne parliamo a casa”, le sorti della loro coppia sono ancora incerte: forse, stasera, Filippo farà maggiore chiarezza.

Un’altra coppia che è tornata nella settima puntata è quella formata da Sonia M e Alessio. I due hanno avuto un nuovo confronto che, comunque, li fa uscire separati nonostante la buona volontà di Sonia.

Una pazienza la sua, che fa pensare che la voglia di mettersi al primo posto dimostrata durante il programma stia vacillando. In questa nuova puntata, le indiscrezioni di Dagospia accennano al fatto che i due sarebbero tornati insieme e che lui sia tornato a vivere con lei.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui: pare che anche Marco e Denise non siano riusciti a mantenere le promesse fatte al falò. Dopo essere usciti insieme, infatti, la quotidianità potrebbe aver messo a dura prova la voglia di portare avanti la loro relazione.

“Temptation Island 2025”, il futuro delle coppie

Tra incertezze e colpi di scena, sembra però che alcune coppie abbiano davvero deciso di portare avanti le scelte fatte ai falò di confronto. Sempre secondo le indiscrezioni, infatti, un mese dopo la fine del programma Valentina e Antonio sono ancora insieme.

La proposta di matrimonio deve aver colpito nel segno: i due, nonostante gelosie e scene di Antonio che difficilmente dimenticheremo, potrebbero davvero essere riusciti a trovare il giusto equilibrio.

Anche Sarah e Valerio hanno saputo raccontarci molto: arrivati con tanti dubbi, gelosie e atteggiamenti difficili da perdonare, i due hanno intrapreso un percorso inaspettato. Nonostante la volontà di Sarah di ricevere attenzioni, è stato Valerio a trovare la serenità accanto alla single Ary.

Una situazione che, dopo la rabbia, ha lasciato spazio a un falò emozionante in cui i due si sono lasciati tra lacrime, abbracci e scuse reciproche.

Questa sera, scopriremo se i due sono tornati insieme o se, come raccontano i rumors, Valerio è poi andato a cercare Arianna. E insieme al loro, scopriremo anche l’epilogo delle coppie formate da Maria Concetta e Angelo e Simone e Sonia B.

Dove vedere l’ultima puntata di “Temptation Island 2025”

L’ottava e ultima puntata di Temptation Island va in onda stasera, 31 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 21,30 circa. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e on demand per chi non può seguirla in diretta stasera.