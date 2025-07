Chi è Ary, la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Valerio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Arianna Mercuri, detta Ary, è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Valerio, spingendolo a chiedere un falò di confronto con la fidanzata Sarah. I due si sono avvicinati molto nel corso della trasmissione, creando un rapporto che ha spinto Valerio a mettere fine alla sua relazione.

Chi è Arianna Mercuri, detta Ary, tentatrice di Temptation Island 2025

22 anni, originaria di Roma, Arianna Mercuri si è raccontata ai microfoni di Witty Tv. La giovane gestisce un negozio di abbigliamento insieme alla madre, proprio nella Capitale, e ha spiegato di essere uno “spirito libero”. Adora ballare e studia digital marketing. Su Instagram è particolarmente seguita e condivide scatti che raccontano la sua vita quotidiana.

A Temptation Island 2025, Ary ha conquistato Valerio che, dopo giorni trascorsi a piangere per via delle dichiarazioni di Sarah, ha deciso di conoscerla meglio. I due si sono avvicinati sempre di più e nel corso di un’esterna si sono scambiati un bacio. L’episodio ha spinto Valerio a chiedere un falò di confronto con Sarah: la fidanzata ha scoperto il tradimento proprio durante il falò, di fronte a Filippo Bisciglia.

“Lei lo vedrà per la prima volta accanto a me. Ma non me ne pento: sentivo di volerlo fare. Mi è servito. Poteva spingermi a capire che avevo fatto una cavolata, e invece no. Non me ne sono pentito”, ha spiegato Valerio.

La scelta di Valerio fra Ary e Sarah

Il falò di confronto fra Valerio e Sarah non è stato affatto semplice. Se all’inizio Sarah si è infuriata con il fidanzato, poco dopo si è lasciata andare alle lacrime e l’ha abbracciato quando lui è scoppiato a piangere.

“Credimi, fa male più a me che a te. Ogni volta che ti vedo piangere è come subire dei pugni in faccia – ha detto Valerio -. Non pensare che il mio percorso sia stato tutto così, perché nei primi giorni ho avuto dei momenti di grande debolezza”. Il ragazzo ha poi affermato di voler lasciare la trasmissione da solo, senza tornare dalla single Ary che poco prima era stata ripresa dalle telecamere mentre piangeva in spiaggia dopo averlo salutato.

“Abbiamo iniziato questo percorso insieme e penso di doverlo finire da solo”, ha spiegato Valerio, che ha spiazzato persino Filippo Bisciglia con la sua decisione. “In tredici anni è la prima volta che vedo piangere un ragazzo che vuole andare via da solo”, ha detto il conduttore. Con grande difficoltà e visibilmente scosso, Valerio ha abbandonato il falò, rifiutando la proposta di Sarah di riprovarci.

La ragazza, rimasta in spiaggia con Filippo Bisciglia, si è lasciata andare alle lacrime, ancora incredula per la fine di una relazione durata sei anni. Nelle puntate iniziali Sarah aveva rivelato di essere uscita di nascosto con alcuni ragazzi mentre stava con Valerio per via di alcune mancanze da parte del fidanzato, ma non avrebbe mai immaginato un finale di questo tipo per la loro storia d’amore.

“Pensavo che saremmo andati via insieme dal falò, ma non è andata via così”, ha spiegato poco dopo di fronte alle telecamere. Ma, secondo alcune indiscrezioni, il destino di questa coppia non è ancora stato scritto.