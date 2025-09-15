Temptation Island. E poi… e poi, finisce male tra Ary, Valerio e Sarah. Bisciglia confuso

Finisce male il "triangolo" tra Ary, Valerio e Sarah: l'amore è ormai tramontato e Valerio ricomincia da sé. Ma non senza difficoltà

L’ultima edizione di Temptation Island ha tracciato un “prima” e un “dopo”, perché questa è stata tra le più memorabili di sempre, tra proposte di matrimonio e persino una gravidanza. E come non citare i video ricevuti, ebbene, dalla tentatrice Ary: è stata proprio lei a parlare con Filippo Bisciglia per prima. Per osservare, alla fine, la sua “storia” con Valerio sgretolarsi tra le dita. Con un augurio da parte del conduttore: “Troverai la persona giusta”.

Temptation Island, Ary riceve quattro video

Dopo la fine di Temptation Island, il fortunato programma condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo salutato la coppia composta tra Sarah e Valerio. Entrambi avevano scritto al programma perché insicuri: lui ha tradito lei con Ary, poi lui ha tradito Ary con lei. Difficile venire fuori da un incastro così, ma ci proviamo. Agosto è stato un mese caldissimo, in cui i protagonisti dell’edizione hanno registrato dei video per documentare l’andamento delle cose.

Prima Valerio frequenta Ary – la tentatrice con cui aveva tradito Sarah -, poi si rivede con la ex Sarah (per quattro giorni), con cui vive dei momenti d’amore. Poi parte per la Sardegna, per rivedere Ary. E, alla fine, per Valerio si chiudono tutte le porte: lui stesso ha avuto dei ripensamenti, ha riflettuto sulla storia con la ex. Ma soprattutto a un certo punto ha sentito l’esigenza di stare da solo. Ary stessa, alla fine, sceglie di tirarsi indietro: merita di meglio, più chiarezza.

Come è finita tra Valerio e Sarah

E Sarah? “Mi viene da ridere. (…) A me non risulta che metta al primo posto il bene degli altri. Sono a oggi appesa a un filo, sto aspettando una risposta. Poi l’ho dedotta, ma è un altro conto. Ha preso una scelta, ovvero quella di non stare più con me”. Ma Filippo Bisciglia ha ancora un altro video per lei, e sono le parole di Valerio: “Ritornato a casa dalle vacanze, sono stato giù di morale. Mi sono ritornati dei pensieri, quando affronto questi periodi mi chiudo in me stesso. Stare nella casa che ho condiviso con Sarah non mi fa bene”.

Ma Sarah non riconosce nulla del Valerio con cui ha avuto una storia durata anni e lo definisce incoerente. Persino Filippo, alla fine, ammette di non capirci niente di Valerio e delle sue mosse, risultando abbastanza confuso. “Mi sembra un gran macello”, dice non appena arriva colui che ha scatenato tutti gli eventi. Valerio si siede di fronte a Filippo e, mano sul cuore, prova a dire la sua verità. Che è confusa, alla fine, perché sì, è difficile mettere insieme i sentimenti in questo viaggio così intenso.

“Il solito problema” è legato alla casa che condivideva con la ormai ex Sarah (perché, si sa, le catene dei fantasmi del passato sono sempre pesanti come fardelli): il motivo per cui è da solo allo speciale è per schiarirsi le idee. “Stando da solo riesco ad avere le idee più chiare: voglio metabolizzare che tra me e lei sia finita”. Sì, tra Valerio e Sarah è proprio finita (così come tra Valerio e Ary, perché lei non merita di stare male per una situazione tanto altalenante).