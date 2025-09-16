Temptation Island. E poi… e poi, le pagelle: il ritorno di Filippo (10), Rosario tronista “lento” (7)

Ritorno tanto atteso e sperato per Temptation Island con lo Speciale “E poi… e poi”, che ci mostra l’epilogo di alcune delle relazioni dell’ultima edizione. Sì, perché, seguendo la scia del successo e dello share, ancora una volta Filippo Bisciglia ci ha dato la buonanotte presto, a mezzanotte: il prossimo lunedì, l’ultimo appuntamento (stavolta davvero) con quella che è ormai tra le migliori edizioni del programma. Estate bollente, ma nessun ritorno di fiamma per molti di loro. Ed è proprio vero: quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo. Ecco le nostre pagelle.

Valerio, Ary e Sarah, il triangolo dell’estate. Voto: 5

A ricevere un video (anzi, quattro) è stata la tentatrice Ary. Ebbene, sì: non solo Sarah e Valerio, ma anche e soprattutto Ary. Momento altissimo e finissimo per chi segue il programma sin dagli inizi, lo spin-off dello spin-off diventa puro cinema. Ary, che stava “frequentando” Valerio dopo la fine del programma, ha scoperto che in realtà Valerio e Sarah hanno avuto un incontro ravvicinato in estate. E si sono scambiati delle parole molto dolci e forti, di speranza per il futuro della coppia. “Sono io a dire che non lo voglio più vedere, nessuna merita di essere trattata in questo modo”. L’amore è ormai finito, e così anche i caffè. Perché, di fronte alla resa dei conti, nessuno è tornato insieme.

Marco e Denise, nessun ritorno di fiamma. Voto: 6

Hanno preso strade separate, con una nota di profonda commozione finale, anche per il conduttore, Filippo Bisciglia. Nessun ritorno di fiamma per Marco e Denise: lei per lui ha dato tutto, mentre a lui rimarrà il sogno, si spera un giorno, di diventare padre. A infastidire Denise anche l’estate parecchio fuori dagli schemi di Marco: un agosto trascorso in vacanza, lontano da lei. Una storia dimenticabile. O forse, alla fine, “tosta”, come direbbe Filippo.

Rosario “se ne frega e alla fine fa il tronista”. Voto: 7

La relazione a distanza durata due anni, poi il desiderio di convivenza e, alla fine, tutto è sfumato: tra Lucia e Rosario, entrambi invergogniti, le cose non potevano finire peggio. L’estate di lei è all’insegna del divertimento, conosce anche i tentatori Andrea e Salvatore, ma i giorni sono composti da riflessioni profonde: si assume le sue responsabilità, sa quando ha sbagliato, chiede scusa. Ma Rosario non riesce a perdonare Lucia nel profondo, non c’è nessuna apertura. Tra indifferenza e fastidi, Lucia conferma il feeling con Salvatore, con cui però svela solo un’amicizia. Poi è il turno di Rosario, e anche in questo caso non mancano sorprese: tanti i video, tante le recriminazioni. La relazione si chiude, ma lui si trova di fronte a una scelta: il trono di Uomini e Donne lo aspetta, se vuole. “Fregatene, fai il tronista“, e qui abbiamo sentito chiaramente la voce di Maria di fronte alla sua esitazione. Dopo minuti di puro cinema, Rosario si dà una possibilità e conquista il trono. Non di spade, ma di Maria.

Il ritorno di Temptation Island e di Filippo Bisciglia. Voto: 10

Lo abbiamo atteso con ansia, il ritorno di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Ecco svelato il motivo del silenzio social dei protagonisti: hanno documentato la loro estate per lo Speciale. Perché se il finale degli amori lo scrive il tempo, è anche vero che quello a cui abbiamo assistito va come sempre oltre le più rosee delle previsioni: anche la storia tra Valerio e Ary, che pur sembravano così promettenti, si è rivelata un fuoco di paglia, il classico amorazzo estivo. Lui ha scelto di rimanere da solo, Marco e Denise non sono tornati insieme, men che meno Rosario e Lucia. In tutto ciò, il ritorno di Bisciglia è quasi da lode: comprensivo, empatico, ma anche confuso. Sempre un passo avanti, però, pronto ad ascoltare e comprendere, suggerire e guidare. Vorremmo tutti Filippo nella nostra vita quando abbiamo il cuore infranto. E forse anche lui, come Maria, ci direbbe di fregarcene e di fare i tronisti.