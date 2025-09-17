Temptation Island, Arianna o Sarah, ecco chi ha scelto Valerio: la rivelazione a Uomini e Donne

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Arianna – Ary – oppure Sarah: chi ha scelto Valerio Ciaffaroni dopo la puntata di Temptation Island e poi? Nel corso della trasmissione l’ex concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia aveva svelato di sentirsi confuso, diviso fra la sua ex fidanzata e la single conosciuta nello show.

Il triangolo fra Sarah, Ary e Valerio a Temptation Island e poi

Il triangolo fra Sarah, Ary e Valerio ha tenuto il pubblico incollato allo schermo televisivo nelle ultime puntate di Temptation Island e poi. Nel corso della trasmissione infatti il ragazzo ha svelato di essere sempre più indeciso riguardo la possibilità di tornare con l’ex Sarah o di iniziare una relazione con Ary. Nel salotto di Filippo Bisciglia si sono seduti a turno i vari protagonisti del programma, raccontando quanto è accaduto in questi due mesi dopo la fine dello show.

Sarah ha raccontato di aver incontrato Valerio e di averci riprovato con lui. “Ci siamo visti e abbiamo parlato per ore ininterrottamente. Mi ha chiesto di riprovarci e ha messo in dubbio il percorso nel programma. Ci siamo dati un bacio e poi abbiamo fatto l’amore”, ha svelato. Le sue rivelazioni hanno sconvolto Ary che nello stesso periodo era partita in vacanza con Valerio. “Sentir dire che ha rinnegato quel percorso mi ha ferita. Credo che lui debba davvero stare da solo”, ha detto.

Poco dopo è intervenuto Valerio che ha provato a fare chiarezza riguardo la sua situazione sentimentale. Il ragazzo ha rivelato di sentirsi confuso, diviso fra i sentimenti ancora forti per Sarah e il legame nuovo con Ary. Al termine di un lungo ragionamento però ha raccontato di volersi concentrare solamente su sè stesso e di voler pensare esclusivamente al suo benessere.

“Per Sarah provo un sentimento forte, ma sono stanco a livello emotivo – ha confidato a Filippo Bisciglia, nel salotto di Temptation Island e poi -. Il sentimento si è indebolito perché sono rimasto deluso. Ho preso la decisione di stare da solo. Quando Sarah è tornata a Roma non ha rispettato il distacco che le avevo chiesto. C’è stata una dura telefonata e da lì non ci siamo sentiti. Cosa provo per Ary? Sono stato bene con lei, abbiamo passato dei giorni insieme, ho cercato di essere sincero con lei. Stando da solo ho capito che devo metabolizzare la fine del rapporto con Sarah. Oggi devo volere bene a me stesso”.

La scelta di Valerio a Uomini e Donne

Secondo quanto svelato dal Vicolo delle News, nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne, Valerio avrebbe raccontato di aver fatto chiarezza nella sua vita sentimentale. Le anticipazioni rivelano che il ragazzo avrebbe spiegato a Maria De Filippi di aver scelto Ary. L’ex tentatrice di Temptation Island sarebbe riuscita dunque a fare breccia nel suo cuore, cancellando ogni dubbio ed escludendo la possibilità di un ritorno di fiamma con Sarah.

Le puntate di Uomini e Donne ripartiranno dal 22 settembre. In quell’occasione scopriremo non solo la scelta di Valerio, ma anche i nuovi tronisti fra cui Rosario che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già lasciato il trono.