Chi è Rosario, il nuovo tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island

L’edizione 2025 di Temptation Island ha lasciato il segno, regalandoci colpi di scena, nuovi legami e storie che hanno fatto discutere. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è stato Rosario, arrivato nel villaggio insieme alla fidanzata Lucia e uscito con un epilogo turbolento che ha sancito la fine della loro storia.

Ma per lui, il percorso davanti alle telecamere non si è fermato ai vari falò: oggi Rosario Guglielmi è pronto a rimettersi in gioco come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Ma chi è Rosario, il ragazzo che dal viaggio nei sentimenti con Filippo Bisciglia passa ora al trono di Maria De Filippi?

Chi è Rosario Guglielmi

Rosario Guglielmi è sicuramente uno dei volti più discussi di Temptation Island 2025. 29 anni, lavora come manager a Milano, città che lo ha accolto per via del lavoro.

È stata la sua ormai ex fidanzata Lucia a scrivere al programma, nel tentativo di dare una svolta a una relazione di due anni segnata dalla distanza: lei a Modena, lui a Milano, con tutte le difficoltà che ne derivano.

Il nodo principale era la convivenza, un passo che Rosario non si sentiva ancora pronto a fare, complice il peso di una storia passata che lo aveva lasciato scottato. Proprio all’interno del villaggio, però, si è reso conto di quanto tenesse a Lucia, anche di fronte alle provocazioni messe in atto da lei con il tentatore Andrea, nel tentativo di farlo ingelosire.

Ma nel villaggio, e da casa, in tanti hanno iniziato ad apprezzarlo per il suo carattere: sempre posato, è riuscito a dare ottimi consigli al resto dei fidanzati, cercando sempre di farli ragionare e provando a fare spazio tra la confusione e i dubbi generati dai sentimenti delle coppie.

Rosario, il percorso a “Temptation Island”

Il viaggio di Rosario e Lucia a Temptation Island è stato un susseguirsi di alti e bassi, tra colpi di scena e momenti di confronto intenso. Nel villaggio, il manager ha più volte assistito a video in cui la fidanzata si avvicinava al single Andrea: atteggiamenti che lo hanno ferito, salvo poi scoprire al falò finale che molte delle sue mosse erano state studiate da Lucia per smuoverlo e spingerlo verso l’idea di una convivenza.

La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma, ma la realtà di tutti i giorni si è rivelata più complicata. A distanza di un mese, infatti, Rosario ha scoperto che Lucia continuava a sentire Andrea, senza averglielo confessato. Una verità che lo ha profondamente destabilizzato, al punto da mettere fine alla relazione e vivere un’estate fatta di incertezze, riflessioni e qualche sporadico riavvicinamento.

Rosario è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”

Ma è a Temptation Island e poi… e poi che la vita televisiva di Rosario ha preso una piega inattesa.

Davanti a Filippo Bisciglia, il manager ha raccontato le difficoltà seguite all’estate: il rapporto con Lucia non è migliorato e, anzi, si è incrinato definitivamente anche per via di nuovi avvicinamenti di lei a un altro single conosciuto nel villaggio.

Per loro, un lieto fine non sembra quindi possibile, ma la storia di Rosario ha colpito tantissimi, tra cui Maria De Filippi. Ed è proprio per questo che, nel corso della puntata, Rosario si è trovato a dover fare una scelta.

Davanti all’ormai iconico trono rosso, il manager si è visto proporre la possibilità di iniziare un nuovo viaggio: quello come tronista di Uomini e Donne. Una proposta che, dopo una lunga valutazione, ha accettato aggiungendosi ai tronisti già noti del programma. Non resta che vedere se tra le corteggiatrici ci sarà davvero chi saprà conquistare il suo cuore.