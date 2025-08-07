Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare: svelata la data e le prime ipotesi circa i papabili tronisti, tra perfetti sconosciuti e vecchie conoscenze

IPA Maria De Filippi

Per un programma Mediaset che si chiude, ve n’è uno che si apre. O quasi: l’edizione estate 2025 di Temptation Island è giunta al suo — in alcuni casi non propriamente felice — epilogo, ed ora sono in molti a domandarsi quali altri colpi di scena le coppie protagoniste ci riserveranno dallo studio di Uomini e Donne, durante il tradizionale confronto. Quando lo sapremo, con esattezza? Il prossimo settembre.

Quando ricomincia Uomini e Donne nel 2025?

Per tornare a seguire le disavventure amorose dei protagonisti di Temptation Island 2025 ed appassionarci a quelle dei nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne, pare, dovremo avere ancora un po’ di pazienza: voci di corridoio bisbigliano che l’inizio dell’arcinoto programma con Maria De Filippi al timone sia fissato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, più precisamente al 22 di settembre.

La curiosità regna sovrana, e ad alimentarla ulteriormente stanno spuntando qua e là sul web varie indiscrezioni in merito alla stagione 2025/2026 del format dedicato ai sentimenti: come di consueto, a rivelare qualche dettaglio in più sulla questione è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. L’insider avrebbe infatti confermato via Instagram che i nuovi volti del programma inizieranno a registrare presso gli studi Elios di Roma a partire dal 28/29 agosto.

Ma chi saranno? A rispondere è stato ancora una volta lo stesso Pugnaloni, nelle sue Instagram Stories: sembra che la produzione abbia già identificato i primi due tronisti, entrambi (almeno per ora) lontani dal mondo dello spettacolo, e dunque perfetti sconosciuti. Sul loro conto si dice che potrebbero essere “una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27″, seppur non ne sia ancora giunta la conferma ufficiale.

Ma, attenti bene, c’è di più: a concorrere per l’ambitissima poltrona rossa sarebbero anche delle vecchie-nuove conoscenze. Stiamo parlando di tre single che hanno partecipato a Temptation Island, ma anche di una ex fidanzata.

Uomini e Donne 2025/2026, chi saranno i nuovi tronisti in cerca dell’anima gemella

Sui social non si parla d’altro che di Uomini e Donne, e di chi si siederà sul trono in cerca della propria anima gemella, facendo sognare ad occhi aperti i telespettatori.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane spunta quello della romana Sarah Esposito, l’ex fidanzata di Valerio Ciaffaroni, attualmente al centro del gossip per la sua (già terminata?) frequentazione con la tentatrice Ary. A contendersi il ruolo potrebbero esserci anche Flavio Ubirti, il tentatore che aveva catalizzato l’attenzione di tutte le fidanzate nel villaggio e oltre, Francesco Farina, nella trasmissione vicino a Valentina Riccio, e proprio Ary.

Ad alimentare ancor di più la curiosità del pubblico è stato poi un fatto in particolare: il primo avrebbe infatti deciso di recente di lasciare per sempre il mondo del calcio, una scelta che si dice aver suscitato una reazione piuttosto spiacevole da parte del suo dirigente sportivo. Una mossa che, inutile dirlo, ha infiammato il chiacchiericcio e reso più realistica quella che per ora resta soltanto un’ipotesi.