Da Temptation Island a Uomini e Donne, Rosario Guglielmi è il nuovo tronista

Rosario Guglielmi, tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione di "Temptation Island", sarà tronista a "Uomini e Donne"

IPA Maria De Filippi

Il cast di Uomini e Donne continua ad arricchirsi: a sedersi sul trono nella prossima edizione dello show sarà un altro amato protagonista di Temptation Island, Rosario Guglielmi. Il manager di origini campane andrà ad affiancarsi all’ex tentatore Flavio Ubirti e alla siciliana Cristiana Anania.

Rosario Guglielmi sarà tronista a Uomini e Donne

Dopo Flavio Ubirti, un altro protagonista di Temptation Island siederà sul trono di Uomini e Donne: parliamo di Rosario Guglielmi, che aveva partecipato allo show con l’ex fidanzata Lucia Ilardo. A diffondere la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni: l’esperto di gossip ha infatti preso parte alle registrazioni delle prime puntate del dating show, che andrà in onda a partire dal prossimo 22 settembre.

Per il momento, non è arrivata nessuna conferma ufficiale dalla redazione, ma la scelta di Guglielmi ha già diviso il web: gran parte del pubblico ha apprezzato l’educazione e il garbo con cui il 30enne ha affrontato la sua esperienza a Temptation Island, ma alcuni si chiedono come possa essere pronto a mettersi in gioco dopo una rottura così recente da Lucia Ilardo.

Chi è Rosario Guglielmi

Rosario Guglielmi è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island. Originario della provincia di Napoli, ha 30 anni e vive a Milano, dove lavora come manager e si occupa di gestione commerciale e sviluppo strategico. Il ragazzo ha partecipato allo show condotto da Filippo Bisciglia con l’ex fidanzata Lucia Ilardo: la coppia stava attraversando un momento di crisi a causa della distanza geografica e dei dubbi su una possibile convivenza da parte di Rosario. Una volta sull’Isola, tuttavia, Lucia si era avvicinata al single Andrea, che aveva cercato anche dopo la fine del programma: venuto a conoscenza degli incontri tra la fidanzata e il tentatore, Guglielmi aveva deciso di chiudere la relazione.

Rispetto agli altri fidanzati del villaggio, Rosario si era comunque messo in evidenza per una capacità di analisi e un’educazione fuori dal comune: proprio grazie a queste qualità, il 30enne era diventato in poco tempo uno dei concorrenti più amati dello show. Una popolarità che deve aver convinto Maria De Filippi a puntare su di lui per il ruolo di tronista a Uomini e Donne: la scommessa risulterà vincente o no?

Gli altri protagonisti di Uomini e Donne

Rosario Guglielmi non sarà l’unico protagonista di Temptation Island a partecipare alla prossima edizione di Uomini e Donne: accanto a lui siederà infatti sul trono anche Flavio Ubirti. L’ex calciatore 24enne era stato uno dei tentatori più apprezzati e si era avvicinato alla single Denise: nato in provincia di Firenze, a Figline Valdarno, vanta nel curriculum diverse esperienze come modello e un passato come portiere. Proprio per inseguire il suo sogno televisivo, Ubirti ha abbandonato la sua squadra di calcio, la Baldaccio Bruni di Anghiari.

A completare la triade dei tronisti è invece Cristiana Anania: a differenza dei suoi colleghi, la ragazza non ha esperienze televisive alle spalle, ma lavora come cantante e speaker radiofonica per l’emittente Radio Time. Nel suo video di presentazione, la 22enne si è descritta come “un vulcano di energia, sempre pronta a fare, a dire e a realizzare tantissime cose“. Un ottimo biglietto da visita.