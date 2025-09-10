Quando inizia Uomini e Donne, data e anticipazioni sul trono

Maria De Filippi sta tornando, ma quando? Ecco la data della prima puntata e chi sono i nuovi tronisti

IPA Uomini e Donne 2025, quando riparte

Settembre è arrivato ma non c’è ancora traccia di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si sta facendo desiderare ma i fan non sopportano più l’attesa. Tante le ricerche su Google, al punto da creare un trend. E allora ecco tutto quello che c’è da sapere sul ritorno del “gioco delle coppie” più amato della televisione italiana.

Quando inizia Uomini e Donne

Uomini e Donne sta tornando. Le registrazioni sono in corso e, anzi, hanno avuto inizio a fine agosto. La narrazione del dating show sta prendendo forma, dunque. Servirà però ancora un po’ di pazienza, dal momento che dovranno trascorrere circa due settimane prima della messa in onda.

Il palinsesto non è stato modificato da Pier Silvio Berlusconi, che continua a garantire carta bianca alla regina di Mediaset. Uomini e Donne occuperà dunque il suo solito slot pomeridiano, dal lunedì al venerdì. La prima puntata è prevista per lunedì 22 settembre.

In quest’occasione ci sarà la presentazione di due dei tre nuovi tronisti del trono classico. Parliamo di Flavio Ubirti, in passato tentatore di Temptation Island, e Cristina Anania. Oltre a vedere il loro video, avremo modo di scoprire anche alcuni corteggiatori e corteggiatrici, presentatisi all’appuntamento al buio.

Uomini e Donne anticipazioni, chi sono i tentatori

Diamo uno sguardo a quella che sarà la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show proporrà da lunedì 22 settembre due nuovi tronisti. Ecco di chi si tratta.

Chi è Flavio Ubirti

Soltanto chi vive sotto un sasso per tutto l’anno non sa che dietro Temptation Island c’è la Fascino, ovvero la casa di produzione di Maria De Filippi. Per questo motivo tra questo programma e Uomini e Donne si è creato nel tempo un vero e proprio ponte.

Lo dimostra ancora una volta la presenza di Flavio Ubirti in studio. Il nuovo tronista si è ben comportato nel programma condotto da Filippo Bisciglia e ora si gioca le sue carte per trovare l’amore (e la fama). Ha alle spalle un passato calcistico, avendo giocato come portiere in squadra come l’Arezzo, approdando anche nella Nazionale Under 17.

Molto apprezzato sui social, si è detto sorpreso della chance datagli. Ha parlato tramite il suo agente, Alex Bitetti: “Sono molto felice di partecipare a Uomini e Donne come tronista. Di certo non me l’aspettavo. È una cosa che non immaginavo potesse capitarmi nella vita”.

Chi è Cristiana Anania

Abituata a parlare a un pubblico, Cristina Anania è una speaker radiofonica. La nuova tronista lavora proprio a Roma, anche se è una “siciliana doc”. Nel suo video presentazione spiega di venire da Palermo e d’avere nel cuore la Vucciria (zona della città sicula).

Descriversi è complesso, dice, perché è “tante cose”. Di certo si ritiene un vulcano d’energia sempre pronta a realizzare qualcosa di nuovo. Chi vorrà corteggiarla non avrà vita facile. Il motivo? Sono solare ma anche permalosa. Si intravedono confronti molto accesi e i corteggiatori faranno bene a valutare ogni frase.