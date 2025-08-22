Uomini e Donne, Flavio Ubirti nuovo tronista (dopo il successo a Temptation Island)

Flavio Ubirti, tra i protagonisti più amati di "Temptation Island", sarà tronista nella prossima edizione di "Uomini e Donne"

Getty Images Dopo Temptation Island, Flavio Ubirti sbarca a Uomini e Donne

Dopo aver conquistato gli spettatori di Temptation Island, Flavio Ubirti è pronto a compiere “il grande salto”: l’ex tentatore sarà infatti uno dei tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe scelto di puntare sul 24enne calciatore, che già nel resort di Calalandrusa aveva fatto strage di cuori.

Flavio Ubirti sarà tronista a Uomini e Donne

Le voci si rincorrevano da tempo, ma adesso è ufficiale: Flavio Ubirti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, sarà tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne. L’ex tentatore, che nel villaggio aveva stretto un legame speciale con la fidanzata Denise, sarebbe stato scelto da Maria De Filippi e dalla sua redazione per prender parte al celebre programma di Canale 5: a confermarlo è il giornalista Davide Maggio.

“Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre” scrive l’esperto di televisione. La notizia farà sicuramente piacere al pubblico di Mediaset, che già a Temptation Island aveva avuto modo di apprezzare non solo l’innegabile avvenenza dello sportivo, ma anche l’educazione e il rispetto dimostrati nel villaggio.

Insomma, una “promozione” più che meritata per Ubirti, al quale spetterà un compito piuttosto arduo: riportare il trono di Uomini e Donne, decisamente apparso “appannato” nelle ultime edizioni, ai fasti di un tempo. Prima di lui già altri protagonisti di Temptation Island erano approdati nello show di Maria De Filippi, come Teresa Langella, Martina De Iannoan, Manuela Carriero e Paolo Crivellin. Riuscirà a dimostrarsi all’altezza della situazione?

Chi è Flavio Ubirti, il tentatore più amato

Flavio Ubirti ha 24 anni ed è originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Fisico scolpito e occhi di ghiaccio, ha esordito sul piccolo schermo nell’ultima edizione di Temptation Island: proprio nel dating show condotto da Filippo Bisciglia, si era messo in evidenza conquistando le attenzioni di tutte le fidanzate del villaggio, che lo avevano indicato come proprio preferito. Un amore ricambiato dal grande pubblico, che sui social aveva espresso sin dalla prima puntata del programma grande interesse nei confronti del calciatore.

Proprio in virtù del successo riscosso da Ubirti, Maria De Filippi avrebbe deciso di proporgli il trono di Uomini e Donne, come avevano fatto ipotizzare diversi indizi. Ancor prima dell’ufficialità condivisa da Davide Maggio, infatti, una prima conferma indiretta era arrivata da Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio in cui giocava Flavio, la Baldaccio Bruni di Anghiari.

L’uomo aveva spiegato la scelta del 24enne di abbandonare il team: “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi” aveva raccontato al sito Arezzo Notizie. Per il momento il diretto interessato non si è espresso sull’accaduto, quasi sicuramente per motivi contrattuali: i suoi fan potranno a questo punto vederlo nuovamente all’opera proprio ad Uomini e Donne. Lecito aspettarsi, così come per Gianmarco Steri, un vero e proprio record di richieste per corteggiarlo.