Temptation Island torna a settembre: il motivo dietro il silenzio dei protagonisti

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Pronti per ritrovare i protagonisti dell’edizione del 2025 di Temptation Island? Sì, il viaggio dei sentimenti sta per tornare con uno speciale: a confermarlo, dopo l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi, è Dagospia. Dopo le tre puntate andate in onda in una settimana e l’ottimo share ottenuto, Temptation Island si è confermato l’appuntamento immancabile di Mediaset per l’estate. In effetti, il silenzio social dei protagonisti non è stato quindi un caso: li ritroveremo molto presto, probabilmente in prima serata. Ecco cosa sappiamo, per ora.

Temptation Island torna a settembre con uno speciale

Il portale di Roberto D’Agostino ha assicurato di prendere i pop corn e, in effetti, ci saranno parecchie novità: Temptation Island tornerà nella terza settimana di settembre con lo speciale “E poi…”, che è dedicato proprio ai viaggi nei sentimenti dei protagonisti dell’ultima edizione. Dopo la messa in onda del programma, i protagonisti hanno tenuto i profili social chiusi: un silenzio che, in effetti, ha lasciato presagire il continuo della storia.

In effetti, agosto è stato un mese scottante per i protagonisti di Temptation Island. Simone – ormai conosciuto da tutti come il “terrapiattista” – ha lanciato la nuova palestra a Modena, e sarebbe stato inoltre beccato con alcune raggazze in discoteca, senza Sonia, attualmente incinta. Su di loro ci sono state poi diverse segnalazioni in merito a una presunta rottura, poi smentita.

Sarebbe poi curioso scoprire com’è finita tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che hanno vissuto un’edizione di Temptation Island tra alti e bassi, falò infuocati e riflessioni. Su di loro sappiamo che si sono cancellati dall’ordine degli avvocati, e i genitori di Alessio hanno fatto un appello a Oggi: “Alessio, siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché?”.

Quando torna Temptation Island: il successo del programma

Come anticipato da Dagospia, dunque, scopriremo tutto sulle coppie nella terza settimana di settembre, con probabilmente uno speciale in prima serata (che farà il boom di ascolti, considerando l’interesse che si è generato nei confronti delle coppie, anche quelle scoppiate). Il successo del programma condotto magistralmente da Filippo Bisciglia non è affatto un mistero. Ne aveva parlato anche Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Il programma, targato Fascino, è un vero e proprio fenomeno degli ultimi anni.

“In Temptation Island non sono solo le coppie a mettersi alla prova, ma in realtà anche chi guarda il programma da casa: tutti si interrogano su come si comporterebbero in determinate situazioni. Il segreto è che non guardi solamente loro, guardi anche alla tua, di coppia. Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo”. E noi non vediamo proprio l’ora di scoprire di più su come sono finite le storie delle coppie, tra tradimenti e nuovi inizi.