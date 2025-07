Temptation Island, lacrime e accuse nella terza puntata: Antonio crolla, Lucia apre gli occhi

IPA Temptation Island, cosa è successo nella terza puntata

L’edizione 2025 di Temptation Island prosegue senza risparmiare colpi bassi. Nella terza puntata del 17 luglio, le coppie protagoniste si avvitano in un vortice di accuse, incomprensioni e prese di coscienza dolorose. Antonio Panico finisce in ginocchio, tra urla e pianti disperati per una Valentina sempre più distante. Lucia, invece, realizza con lucidità che Rosario non è forse l’uomo giusto per costruire qualcosa di solido.

Antonio perde la calma al falò

Protagonista indiscusso della puntata di Temptation Island è Antonio Panico, personal trainer partenopeo fidanzato da un anno con Valentina Riccio. Spensierato, persino sbruffone, nel villaggio dei fidanzati, Antonio scherza e balla con le tentatrici, convinto che la situazione sia sotto controllo. Almeno fino a quando Filippo Bisciglia lo richiama al falò.

Qui Antonio assiste a una sequenza di video che lo mettono alle corde. Valentina, dall’altro lato del villaggio, si sfoga con parole durissime: lo definisce tirchio, infantile e incapace di darle le attenzioni che merita. “Non paga nemmeno una bolletta” e “si è trasferito da me solo per non pagare l’affitto” sono solo alcune delle accuse. Per non parlare della lamentela sull’intimità: “Quando stiamo insieme lui si gira dall’altra parte”.

Antonio reagisce male, molto male. Commenta sprezzante i balli di Valentina con il single Francesco (“Muovilo il c*lo, questo sai fa”), per poi esplodere in un crescendo di rabbia: lascia il falò, distrugge mezza stanza, insulta Francesco (“La tartaruga te la faccio mangià a te e a esso”) e si lascia andare a un pianto disperato. “Pensavo di aver trovato la donna della mia vita… e mi manca”, confessa, tra una rotolata per terra e un sospiro di sollievo per non essersi tatuato il suo nome.

Valentina non perdona ma resta

Nel frattempo, Valentina affronta a sua volta il falò. Anche lei vede video di Antonio: il fidanzato sembra già progettare una nuova vita senza di lei e confessa interesse per la single Marta.

La Riccio, che già lo accusa di essere un “pagliaccio” infantile, capisce che non potrà mai cambiarlo: “Potresti essere la più bella di tutte, ma lui ti tradirebbe lo stesso con la scimmia di Tarzan”, la rincuora l’amica e compagna di viaggio Denise. Le lacrime arrivano, ma Valentina resta. Per ora.

Rosario e Lucia alla resa dei conti

Non meno delicata la situazione tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, insieme da due anni. La loro crisi è meno teatrale ma altrettanto profonda. Lei vorrebbe convivere, lui no. Rosario si apre con la redazione: ammette di non essersi ancora lasciato alle spalle la lunga convivenza con la sua ex e di vivere la storia con Lucia come una “compagnia” più che come un vero progetto di coppia.

Lucia, dal canto suo, comprende finalmente che forse è stata solo un appiglio per Rosario, un modo per lui di superare la sua relazione precedente. “Se davvero mi amasse non avrebbe nemmeno accettato di venire a Temptation”, dice con un misto di delusione e consapevolezza.

Al falò, Filippo mostra a Rosario un video che lo commuove, ma a Lucia niente: nessuna novità su quello che sta facendo il suo fidanzato, solo il peso crescente dei suoi dubbi.

Rosario fa anche un certo tipo di discorso, tra le lacrime, dove racconta di aver chiesto a Lucia tempo e quasi si dispiace per non aver avuto il coraggio di non aver sentito l’impeto di andare a vivere insieme.