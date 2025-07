Temptation Island 2025, cosa è successo a Valentina e Antonio: la proposta di Maria De Filippi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Cosa è successo a Valentina e Antonio a Temptation Island 2025? La coppia è stata protagonista delle prime puntate dello show, con delle dichiarazioni molto forti fatte da Valentina e la reazione di Antonio. Anche se mancano diverse puntate al termine del reality, sono emerse alcune indiscrezioni sui due.

Come finirà fra Valentina e Antonio a Temptation Island 2025

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, che ha raccolto alcune indiscrezioni, Valentina e Antonio avrebbero lasciato insieme la trasmissione. Al falò di confronto i due fidanzati avrebbero deciso di dare una nuova occasione alla loro storia d’amore, nonostante i numerosi problemi.

Non solo: Maria De Filippi avrebbe fatto una proposta di lavoro ad Antonio, chiedendogli di lavorare nel suo staff. Per ora si tratta solamente di illazioni che non sono state confermate, ma – essendo il programma registrato – potrebbero rivelarsi vere.

Cosa è successo fra Valentina e Antonio

Valentina e Antonio sono approdati a Temptation Island 2025 per chiarire alcuni aspetti della loro storia d’amore, segnati dalla scarsa fiducia di Valentina verso il fidanzato. Nella clip di presentazione delle coppie, la giovane ha spiegato di aver scoperto che nei primi mesi di frequentazione lui era ancora legato ad un’altra ragazza. Un episodio che l’ha ferita moltissimo e che oggi la porta ad avere continui sospetti verso il compagno.

Nella prima puntata di Temptation Island 2025, Valentina ha raccontato alle altre fidanzate dettagli piuttosto intimi sul rapporto con Antonio, scatenando la sua rabbia.

“Pago le bollette, pago il mutuo – si è lamentata -. Si è messo a disposizione su certe cose. Ma io pago le bollette, e lui lascia le luci accese. Dopo il divorzio ha avuto tante storie, ride e se ne vanta. Però, secondo me, a lui manca questa vita. Non so che mi ha fatto, mi ha spenta. Ha venduto casa sua e aveva dei soldi, mi aspettavo mi comprasse l’auto. Mi ha visto piangere sotto la pioggia, ci aspettavamo tutti qualcosa. Lui niente, impassibile. La mia famiglia mi dice “tu ce l’hai in casa”, io non gli faccio cacciare un centesimo. Ma mi rinfaccia le cose quando andiamo al ristorante”.

Le parole di Valentina hanno fatto infuriare Antonio che prima ha preso a pugni il muro, poi ha minacciato di lasciare il gioco. “Tutti i sacrifici che faccio per lei, non capisce niente – si è lamentato, furioso con la fidanzata -. Mi sento che rinfaccia tutto. Mi sono scocciato, me ne voglio andare. La sto rispettando, e parla pure. Anche se è vero ciò che dice, io per Valentina faccio tanti sacrifici. I figli di Valentina sono come i miei figli, li sento miei. Penso sia una cosa bella. Noto che non vengo neanche apprezzato per i sacrifici che faccio. Torno da lavoro alle 6, alle 7.30 accompagniamo i bambini a scuola e poi torno a casa a dormire”.

Valentina ha definito la loro storia come tossica e ha affermato che la sua famiglia vorrebbe che lasciasse Antonio. “I miei familiari mi hanno detto che questa è l’occasione per chiudere questa storia malata. Per colpa sua mi faccio deridere”, ha spiegato.