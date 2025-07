Temptation Island, si conclude la storia di Antonio e Valentina: il falò tra le lacrime

L’ultima, a dir poco avvincente, edizione di Temptation Island giunge ormai al termine. Chi doveva capire ha capito e, in ogni caso, non c’è più tempo. Le coppie sono chiamate a scegliere il loro destino: tornare a casa mano nella mano o iniziare un nuovo solitario capitolo? Magari tentare persino la sorte con un tentatore? Tra i primi a scegliere, nella prima puntata di questa settimana, in onda martedì 29 luglio, sono Antonio e Valentina. I più chiacchierati, criticati, seguiti: ci sarà o meno un lieto fine per loro?

Il crudele scherzo di Antonio

Dopo aver picchiato bottigliette innocenti e tavoli inconsapevoli. Dopo aver perso mezzo polmone scappando dai cameramen e aver fatto venire a tutti voglia di comprare un gazebo – anche a quelli che non saprebbero dove metterlo – Antonio è pronto ad abbassare il sipario sul proprio personalissimo show. Forse anche perché era praticamente l’unico fidanzato rimasto nel villaggio, Antonio ha finalmente deciso. Ormai è convinto: Valentina è la donna della sua vita (povera Valentina). E allora cosa fa? Una dichiarazione cuore in mano, una serenata, un regalo? No. Uno scherzo crudele.

Ancora piccato dalle chiacchiere in rivale a mare della sua bella con il tentatore e, ancor di più, dell’abbonamento in tribuna Posillipo del suddetto, il focoso napoletano sceglie di riempire le ultime ore di Valentina nel gioco di lacrime e amarezza. Assieme al loquace Rosario monta su un siparietto in cui racconta di essersi innamorato della tentatrice Marta e di essere intenzionato a provare a costruire con lui qualcosa di serio. Un discorso assurdo, ma conoscendo il soggetto Valentina, dall’altra parte dello schermo, ci casca a pieno e chiama il falò con il cuore spezzato, pronta a dire per sempre addio a quello che lei considera il suo grande amore (povera Valentina).

Il falò più atteso di Temptation 2025

Arriva il falò e voi direte lo scherzo finisce, il gioco è bello quando dura poco… Niente affatto. Lasciando trasparire la volontà di vendetta più che di gaudio, Antonio porta avanti il suo scherzetto anche una volta arrivato di fronte al fuoco. Valentina ormai è disperata, neppure la soddisfazione di litigare un po’, di capire cosa è successo, di salutare come si deve una storia che finisce. Il grande showman non glielo concede, si siede un attimo e poi torna a sfilare verso chissà dove: la fidanzata, ancora una volta, resta appesa, in attesa di un suo gesto. Lunghi, interminabili minuti di attesa, forse ancor più insopportabili per noi spettatori che per la diretta interessata.

Dopo i dieci minuti più lunghi della nostra vita, l’istrionico Antonio fa il suo ritorno in scena, con un elegantissimo abitino da prima comunione. Arriva anticipato da vuoi d’artificio scoppiettanti come la sua vita sentimentale. “M’ vuo’ spusà?” chiede alla sua Penelope in attesa? Fa le cose per bene, si inginocchia e tira fuori l’anello. Valentina si commuove, trema, non sta più nella pelle. Gli occhi le brillano e dice sì, sì e ancora sì. Torna a casa con il suo amore. È la prima proposta di matrimonio di Temptation Island? Speriamo sia anche l’ultima (e povera Valentina).