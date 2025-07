Temptation Island, cos’è la Tribuna Posillipo e quanto costa

“Facciamo una cosa, quando riparte il Campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita, ti porto in Tribuna Posillipo“. E se i tifosi del Napoli e gli habitué dello Stadio Maradona conoscono benissimo le tribune, c’è una parte di Italia che in queste ore si sta chiedendo: ma cos’è la Tribuna Posillipo? E perché Antonio ha reagito così male alla proposta del tentatore Francesco, fatta a Valentina? Questo (e tanto altro) è Temptation Island.

Temptation Island, cos’è la Trib una Posillipo

Nella quinta puntata di Temptation Island abbiamo assistito ad alcuni momenti di tensione che probabilmente passeranno alla storia del programma, un po’ come la grande fuga di Ciro Petrone: oggi, se fugge qualcuno, si dice “stile Ciro”, o Montoya (per l’edizione spagnola di Temptation Island). E ora abbiamo anche la famosa Tribuna Posillipo, citata dal tentatore Francesco a Valentina, che è fidanzata con Antonio. E al solo sentirla nominare, quest’ultimo si è trasformato in una furia.

Lo Stadio Maradona è dove si disputano le partite del Napoli: dispone di ben 54.732 posti a sedere e sono suddivisi tra anello inferiore, dove si trovano la Tribuna Centrale Autorità, la Tribuna Centrale Inferiore, la Tribuna Family, la Tribuna Ospiti, la sezione Distinti, e infine la curva A e B. C’è poi l’anello superiore, dove invece si trova la tanto famigerata Tribuna Posillipo, con 4.581 posti a sedere (di cui 237 postazioni destinate alla tribuna della stampa “Carlo Iuliano”), oltre alla Tribuna Nisida, quella ospiti, distinti, curva A e B.

Q uanto costa la Tribuna Posillipo

I prezzi per vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo cambiano in base alle gare: per esempio, contro le squadre meno blasonate si possono spendere cifre importanti, da 75, ma anche di più, per le partite più importanti, o come nel caso di Napoli-Genoa nel 2025 al modico costo di 135 euro. Nel 2024, secondo Repubblica, per rinnovare l’abbonamento della Tribuna Posillipo si poteva spendere fino a 1340 euro (1520 euro per Posillipo Premium). Per la vendita libera, i prezzi salivano a 1550 euro, e 1780 euro per Posillipo Premium. Insomma, a detta degli esperti non è solo il settore più ambito, ma pure quello più caro: ecco perché Antonio si è arrabbiato tanto, dopo aver rinunciato all’abbonamento per un gazebo…

La proposta di Francesco a Valentina che ha fatto inf uriare Antonio

Per Antonio, Temptation Island è diventato un incubo a occhi aperti da quando la fidanzata Valentina si è avvicinata a Francesco. La gelosia lo ha accecato dopo la vicenda della Tribuna Posillipo, che ha considerato un vero e proprio affronto, tanto da tentare la fuga non per vedere Valentina, ma Francesco. Certo, c’è stata una bella escalation, anche Filippo Bisciglia stesso lo ha detto: Antonio ha avuto diversi momenti “no”, ma questo li supera tutti.

“Io stasera me ne vado, non esiste proprio. A me questo programma mi fa prendere il cuore. Mi rifiuto di vedere. Ti porto in Tribuna Posillipo? Ma io me la vivo la partita, mica me la faccio raccontare. Io sono più uomo di te. Ma se questo programma mi deve prendere il cuore e devo morire qua dentro, io me ne vado stasera”.