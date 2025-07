Temptation Island 2025, cosa è successo nell’ultima puntata del 24 luglio

Doppio appuntamento con Temptation Island, andato in onda il 23 e il 24 luglio 2025: in entrambi abbiamo visto una fuga, alla fine sventata dalla produzione. E se finalmente il traditore e terrapiattista Simone è stato posato dalla (ex?) fidanzata Sonia B. dopo il tradimento in diretta, a lasciare senza parole è la famosa vicenda della Tribuna Posillipo, diventata ormai pietra dello scandalo, la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Ecco cos’è successo nell’ultima puntata di Temptation Island del 24 luglio.

Il finale tra Simone e Sonia B.

Ora i tradimenti vengono definiti “gesti particolari“. Così Temptation Island riscrive i modi di dire: Simone, che ormai per l’Italia intera è il “traditore terrapiattista“, è stato finalmente posato dalla meravigliosa Sonia, compostissima seppur nella sofferenza di vedere con i propri occhi un tradimento in diretta. Il falò di confronto non è durato molto, lei si è fatta valere, lui alla fine non le ha chiesto nemmeno scusa (con disappunto di Filippo Bisciglia), e sono usciti separati da Temptation Island. Non un degno finale, ma quello giusto per Sonia. E ora i fan lanciano un appello a Maria De Filippi: si merita il Trono!

La vicenda della Trib una Posillipo

Il momento che passerà alla storia di Temptation Island: la vicenda della Tribuna Posillipo. Antonio è il “Tiger Man” di questa edizione, si scalda in fretta, gli basta davvero molto poco per andare in escandescenza. E quando il tentatore di Valentina, Francesco, le ha detto che vorrebbe portarla a vedere il Napoli nella famosa Tribuna Posillipo, si è scatenato il panico.

Poco dopo aver visto il video, Antonio è preda del mostro dagli occhi verdi di William Shakespeare: la gelosia lo acceca, lo spinge a correre verso il villaggio delle fidanzate urlando il nome di Francesco. “Francesco, vieni qua”, e poi “portala pure a Posillipo”, con una punta di amarezza. E il gazebo, e la tribuna, e il Napoli, e la gelosia… Antonio è pronto per il falò di confronto.

Valerio e Sarah, la resa dei conti è vicina

Nella puntata del 23 luglio, Sarah non aveva nascosto la sua delusione dopo aver scoperto di non avere video per lei. Ma è bastato poco per esaudire il suo desiderio: Valerio si è infatti lasciato andare con la single e tentatrice Ary, entrando persino in bagno con lei, dove non ci sono le telecamere. Sgomento: “L’ho visto se stesso, attratto da lei. Non ho mai abbracciato Salvo. Io voglio andare via, non gli manco. Qui è pesante, ho già una risposta, una conferma. Che altro devo vedere? Sono stati due minuti in bagno senza telecamere”.

La rabbia di Rosario

Rosario è il personaggio più amato di questa edizione di Temptation Island insieme a Sonia M. Nella quinta puntata di Temptation Island, però, ha visto la vicinanza tra Lucia e il tentatore Andrea, tanto da non essere riuscito a mantenere la calma. Anche lui è stato preso dalla gelosia, anche se non ai livelli di Antonio. E lui, che non aveva dubbi su di lei prima di Temptation, ora è in crisi.