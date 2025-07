Temptation Island, Sonia incinta di Simone: l’indiscrezione

Ufficio Stampa Fascino Sonia e Simone di Temptation Island

Cicogna in volo a Temptation Island. Da settimane, già da prima dell’inizio della nuova edizione, si vociferava di una gravidanza per una delle coppie protagoniste di quest’anno. Ora il colpo di scena, mai accaduto prima d’ora nella storia del format, sarebbe confermato: ad essere in dolce attesa sarebbe Sonia, che si sarebbe sottoposta ad un test di gravidanza dopo il tormentato falò di confronto con Simone.

Gravidanza a Temptation Island, Sonia è incinta?

A svelare l’anticipazione bomba è il sempre informato Dagospia: pare che nell’ultima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì 31 luglio, scopriremo della gravidanza di Sonia B. Dopo aver mollato il suo fidanzato Simone, che si è lasciato andare un po’ troppo con la tentatrice Rebecca, la vita della ragazza avrebbe preso una svolta del tutto inaspettata.

“È il 2 giugno quando Sonia parte per Temptation Island: non le arriva il ciclo, ma ignora questo “piccolo” particolare e si lancia nel villaggio senza pensare in alcun modo a una possibile gravidanza”, ricostruisce Dago.

“Come è noto i due escono dal programma separati e tornano ad abitare in una casa dove sostanzialmente sono vicini di casa. Lui non vuole arrendersi e, convinto di tornare con Sonia, la tartassa per avere una seconda possibilità. – aggiunge – Passa il tempo, ma il ciclo a Sonia non ritorna. È bastato un semplice test di gravidanza per scoprire che è incinta di Simone il terrapiattista. Lei vacilla e inizia a convincersi che veramente lui l’ha tradita per scoprire che la ama”.

Il sito anticipa dunque che nella puntata in cui sarà trasmesso il “mese dopo” di tutte le coppie, i due riveleranno al conduttore Filippo Bisciglia che “non sono tornati insieme, ma la breccia è aperta. Sonia è tornata a essere accogliente con lui e, forse, si lancerà tra le braccia dell’uomo che ha deciso di cornificarla davanti a tutta Italia”.

Sonia B. e Simone potrebbero presto tornare insieme e dare una nuova chance al loro rapporto, che andava avanti da sei anni prima della partecipazione a Temptation Island, anche in virtù di questo bebè in arrivo.

La storia di Sonia e Simone a Temptation Island

Era stato Simone a scrivere a Temptation Island. Il suo obiettivo era capire se andare o meno avanti con la relazione con Sonia. “Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”, aveva detto nella clip di presentazione.

Il viaggio dei sentimenti è stato tutt’altro che facile per la coppia. Simone, prima ha confessato di aver tradito la fidanzata in passato, e di non essere “mai stato rifiutato da nessuna donna”, e poi si è avvicinato un po’ troppo alla tentatrice Rebecca,

Nel corso di un’esterna i due si sono appartati in bagno e si sono baciati. Un vero e proprio tradimento, che ha spinto Sonia a chiedere il falò anticipato. Lui ha provato a difendersi durante l’acceso confronto – “Ho provato a baciare un’altra per capire se ti amavo” – ma non è bastato e i due sono usciti separati. Ma ora un test di gravidanza potrebbe aver sorprendentemente rimescolato tutte le carte.