Temptation Island 2025, arriva il tradimento: una coppia messa a dura prova

C’è un momento che a ogni edizione di Temptation Island viene atteso più della messa in onda della prima puntata stessa: quello del tradimento. E, a quanto si apprende nelle ultime ore, starebbe per andare in scena (purtroppo). A farne le spese è Sonia, che dunque dovrà fare i conti con l’infedeltà del compagno, il “terrapiattista” Simone. Ma procediamo per punti.

Temptation Island 2025, Simone tradisce Sonia

Temptation Island è pronto a raddoppiare con un doppio appuntamento: va in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. E non solo: è stato anche allungato di una puntata. Tutto merito di un cast ancora una volta ben riuscito: ogni anno, in estate, attendiamo con ansia di scoprire chi tra le coppie uscirà insieme e chi, invece, si ritroverà single alla fine dell’avventura. E un’anticipazione di Dagospia ci fa entrare nel vivo del viaggio nei sentimenti: il doppio appuntamento previsto per mercoledì e giovedì sarà infatti a dir poco turbolento, in quanto il villaggio sarà scosso dal tradimento di Simone.

Il personal trainer di 28 anni, ormai conosciuto da tutta l’Italia come “il terrapiattista”, cederà al fascino della tentatrice (ma non Eva). Simona stesso si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni poco chiare: in modo ben poco sottile, potrebbe aver ammesso di aver realizzato alcune delle fantasie intime. Molti, tra cui la stessa fidanzata Sonia, hanno pensato a un tradimento: “Cosa è venuto a fare qua? A concretizzare altre fantasie? È uno schifo di persona. (…) Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”. Ora cosa accadrà? Sonia B. chiederà un falò di confronto immediato dopo le lacrime amare?

La storia tra Simone e Sonia

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, 25 anni lei, 28 lui, sono tra le coppie dell’edizione 2025 di Temptation Island, lo show condotto da Filippo Bisciglia: hanno scelto di partecipare al programma per capire la loro “direzione”, ovvero andare avanti insieme o separarsi? La storia va avanti da circa 6 anni: Simone lavora come personal trainer e ha scritto al programma. “Io con il mio lavoro ho tante distrazioni, sono a contatto con tante ragazze. Sono un bel ragazzo, simpatico e solare, posso trasmettere emozioni alle persone. Mi fanno piacere gesti da altre persone”, aveva confessato lui durante la prima puntata dell’edizione. Sonia è convinta che il loro rapporto sia ormai alla fine: “Le attenzioni non gliele do perché mi sono stancata, non posso dare senza mai ricevere”.

Sonia B. non ha mai messo in dubbio, tuttavia, il suo sentimento nei confronti di Simone, ma ha anche detto di vivere molto nel ricordo di quello che erano un tempo. “Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d’oggi non siamo“. Secondo Simone, il rapporto sarebbe ormai piatto: “Con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”. E ora è successo proprio quello che temeva Sonia: un tradimento in diretta. Ma per vederlo dovremo attendere il doppio appuntamento con Temptation Island, che va in onda mercoledì e giovedì su Canale5, a partire dalle 21,30 dopo La Ruota della Fortuna.