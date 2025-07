Anticipazioni Temptation Island del 24 luglio, cosa succederà tra Simone e Sonia

IPA Filippo Bisciglia

Questa sera, giovedì 24 luglio, Temptation Island torna su Canale5 con il quinto appuntamento del suo viaggio nei sentimenti, e le aspettative sono più alte che mai. Dopo il turbolento falò di confronto andato in onda ieri, che ha sancito la rottura definitiva tra Denise e Marco, l’attenzione si sposta ora su un’altra coppia in crisi: Simone e Sonia B. Una relazione già segnata da sospetti e incomprensioni, che ora sembra arrivata a un punto di non ritorno.

Temptation Island, le anticipazioni del 24 luglio

Nel corso della puntata di mercoledì 23 luglio, Sonia ha ricevuto conferme che non avrebbe mai voluto ottenere. Le immagini proposte dai video del villaggio hanno rivelato un lato del suo fidanzato che lei stessa ha stentato a riconoscere. Simone, personal trainer dal temperamento apparentemente riservato, è stato colto in atteggiamenti intimi con la single Rebecca. La loro complicità è apparsa evidente sin dai primi momenti, ma ciò che ha davvero spezzato l’equilibrio è stato il crescendo di intimità culminato con una scena registrata dai microfoni presenti in bagno, anche se lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Sonia ha assistito ai filmati con aria sgomenta, quella tipica a cui assiste ogni settimana il conduttore Filippo Bisciglia. Le sue parole sono subito rimbalzate sui social: “Questo ha sbattuto la testa a terra”, ha commentato evidentemente disorientata. Le immagini che mostrano Simone e Rebecca isolarsi nel bagno del villaggio, mano nella mano, hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni. A confermare quanto accaduto è stata la stessa tentatrice, che ha ammesso: “Mi ha baciato”. Di fronte a questa realtà, Sonia non ha potuto che prendere una decisione: chiedere il falò di confronto immediato.

Cosa succede stasera

L’episodio in onda stasera rivelerà dunque qual è stato il destino della coppia. La tensione è chiaramente alle stelle. Sonia, ferita e delusa, dovrà affrontare Simone e ottenere finalmente le risposte che cerca. Cosa spingerà il personal trainer a giustificare il suo comportamento? Sarà pentimento vero o semplice tentativo di recuperare una relazione ormai compromessa dal tradimento?

Nel frattempo, le altre coppie rimaste in gioco proseguono il loro percorso tra incertezze, consapevolezze e nuove dinamiche che mettono alla prova la solidità dei loro legami. E, anche questa sera, il reality condotto da Filippo Bisciglia continua a scavare nelle fragilità emotive dei protagonisti, mettendoli di fronte all’evidenza che l’amore si mostra sempre nelle sue mille sfaccettature e nelle sue altrettante e innumerevoli contraddizioni.

Quando e dove vedere Temptation Island

La nuova puntata di Temptation Island va in onda il 24 luglio, dalle 21,30 e dopo La Ruota della Fortuna, ad appena 24 ore dal quarto appuntamento con il reality di Fascino, e in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Com’è noto, lo show è anche molto commentato sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie opinioni, impressioni e gli immancabili meme che da anni animano il dibattito intorno al programma. La finalissima è oltretutto alle porte ed è attesa per il 31 luglio, data scelta per la conclusione di quest’ultima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi.