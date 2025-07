La quarta puntata di Temptation Island è stata un crescendo di situazioni inevitabili: da una parte il villaggio delle fidanzate, dall’altro i fidanzati, in mezzo video (scottanti), falò di confronto accesissimo e Filippo Bisciglia, che tenta il tutto per tutto pur di far trionfare l’amore. Che, però, a volte non è abbastanza, come nel caso di Denise e Marco. Per non parlare di Sarah e delle mancanze di Valerio, e di Sonia B. e il “terrapiattista” Simone, che ne combina una dopo l’altra… le nostre pagelle.

Simone e Sonia B., il tradimento. Voto: 0

A cedere alle tentazioni è lui, il tuttologo, il terrapiattista, colui che riesce a far ballare i pettorali. Incredibile, non l’avremmo mai detto. Così scopriamo il feeling tra Simone e la tentatrice Rebecca, che chiama già “fragolina”. L’accelerazione, proprio come nel caso di Denise e Marco, è netta. Rapida. E – purtroppo per Sonia, compostissima nel suo dolore – persino difficile da guardare (e sentire…).

“Io sono una persona che si spinge tanto, perché bisogna spingersi tanto per trovare una risposta. La sto cercando e sto facendo di tutto per trovarla, anche se può essere più o meno bello”. Per lui non c’è un video, per Sonia c’è il finimondo. In esterna con Rebecca, Simone si lascia andare, senza freno a mano: sguardi, massaggi, cocktail. Il ritratto del traditore.

Poi arriva il carico: “Mi dispiace vederti così, ma ho un altro video molto importante“. Simone e Rebecca si chiudono alla fine in bagno: si sente, in modo chiaro, il rumore di un bacio. Ma alla fine si pente: lei merita tutto l’amore del mondo (non quello che le ha dato lui, comprensivo di “corna” in diretta nazionale), la possibile madre dei suoi figli, perderla sarebbe addirittura una sconfitta. Avrebbe dovuto pensarci prima… per saperne di più, dovremo attendere la puntata di stasera 24 luglio.

Sarah e le mancanze di Valerio, voto: 4

“Non me ne vergogno, queste mancanze mi hanno portato a cercare altro nella vita privata”. Tra Valerio e Sarah le cose non vanno bene, ma Filippo Bisciglia non ha avuto video per lei: “Noi siamo venuti qui perché io ho bisogno di risposte, per capire se è lui la persona giusta per me. Non mi resta che aspettare”. Alla fine si lascia andare a un pianto liberatorio: non vuole fare tutto da sola. Valerio non si sta mettendo in gioco secondo lei (non sta cedendo alle tentazioni, come osa?). Nemmeno Valerio riceve dei video e se ne lamenta: è una gara a chi cede prima, è ovvio.

Antonio “Tiger Man”, voto: 6

Antonio – colui che ha reazioni pacatissime, responsabile della distruzione di parte del villaggio, che si è dato dei pugni sulla gamba e si è lasciato cadere drammaticamente sulla ghiaia più volte – ormai è soprannominato “Tiger Man”. L’avvicinamento tra Antonio e la single Marta, però, fa arrabbiare Valentina: la sua giornata inizia peggio di quella del fidanzato (che si è pure messo a svegliare mezzo villaggio). “Io lo amo, mi emoziona solo vederlo, ma di sera sul lettino con la tentatrice…”.

Antonio alla fine abbraccia la tentatrice Marta, e le chiede di uscire: le mette la mano sulla spalla e la situazione è un crescendo di tensioni, nel ìparco avventura insieme. “Mamma mia che pagliaccio. A me non piace più avere una persona così al mio fianco”. La delusione c’è, anche se Antonio ammette poco dopo di essere geloso, di essere felice con la fidanzata Valentina, che è la donna della sua vita. E piange quando non ci sono video per lui: “A me quella donna ha cambiato la vita, mi ha salvato da tutto”. Strappa la sufficienza ma non è abbastanza, e nel promo della prossima puntata lo vediamo correre in “stile Ciro”: anche lui vorrà tentare la fuga?