Dopo la scoperta della gravidanza e l'addio a Simone, Sonia di "Temptation Island" svela come sta e il rapporto con l'ex.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Dopo l’esperienza a Temptation Island, l’addio al fidanzato Simone e la scoperta di essere incinta, Sonia svela come sta e parla della gravidanza che sta portando avanti da single. Una scelta fatta dopo il tradimento avvenuto in televisione, da parte del personal trainer, e la scoperta, una volta tornata a casa, dell’esistenza di altre relazioni.

La storia d’amore (finita) di Sonia e Simone: da Temptation Island alla gravidanza

Il pubblico si è affezionato molto alla storia di Sonia e al suo percorso durante, ma soprattutto dopo Temptation Island. La giovane infatti era entrata nello show di Maria De Filippi con la speranza di recuperare il rapporto con il fidanzato Simone a cui era legata da diversi anni. Nel corso della trasmissione però il personal trainer l’aveva tradita con la single Rebecca, spingendola a chiedere un falò di confronto immediato.

Di fronte a Filippo Bisciglia, Sonia aveva chiesto spiegazioni al compagno, scegliendo poi di lasciare il programma da sola. Un mese dopo, durante lo Speciale dello show, i due erano tornati insieme e avevano annunciato di aver scoperto che Sonia era incinta. Una situazione che era radicalmente cambiata durante Temptation Island e poi…e poi… In quell’occasione infatti Simone si era presentato da solo, svelando che la storia con Sonia era finita. A mettere fine alla relazione era stata proprio lei dopo aver scoperto alcuni tradimenti.

“Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo – aveva spiegato -. La colpa è di entrambi e la cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio. Ho sofferto in silenzio, piangevo da solo, mi assumo le mie responsabilità”.

Sonia aveva poi dato la sua versione dei fatti. “La situazione in cui ci troviamo è prettamente a causa sua – aveva detto -. La fiducia non si può ricostruire. Siamo qui come genitori e non come coppia. Ha continuato a mancarmi di rispetto”.

Sonia incinta dopo Temptation Island: il rapporto con Simone oggi

Nel frattempo il tempo è passato, ma la situazione non è cambiata. A raccontarlo è stata proprio Sonia che su Instagram ha spiegato di essere incinta ormai di cinque mesi e di non avere nessuna intenzione di perdonare Simone. “Rispondo a tutti i come stai che sto ricevendo – ha scritto sul suo profilo -. Io credo che il destino abbia scelto di farmi avere un figlio maschio per darmi un uomo che mi ami per tutta la vita. Sarà l’unica persona che ha sentito davvero il battito del mio cuore, e che batte insieme al suo. Sto bene”.

Sonia aveva scoperto di aspettare un maschietto proprio durante le riprese dell’ultimo Speciale di Temptation Island. La giovane aveva organizzato un gender reveal insieme alle altre protagoniste della trasmissione e ad un Filippo Bisciglia visibilmente emozionato. All’evento aveva partecipato anche Simone che, dopo mesi di lontananza, aveva rivisto per la prima volta l’ex fidanzata.

“Ho riflettuto sul nostro rapporto, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso”, aveva però chiarito, parlando del personal trainer.