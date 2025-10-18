Sonia Barrile a Verissimo. La verità sui tradimenti di Simone e la gravidanza. “Non lo perdono”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ospite di Verissimo, Sonia Barrile racconta l’addio a Simone, dopo Temptation Island e la scoperta dei tradimenti, ma soprattutto l’avventura di una gravidanza che ha scelto di vivere da single.

Sonia Barrile, la verità sui tradimenti di Simone

Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Sonia ha spiegato che lei e Simone si sono lasciati definitivamente, dopo Temptation Island e la scoperta della gravidanza, a causa dei tradimenti di lui. Una volta tornata a casa, dopo l’avventura nel reality, Sonia avrebbe infatti scoperto di essere stata tradita anche prima della trasmissione e non solo durante quel periodo. Il dolore sarebbe stato così grande da spingerla a lasciare definitivamente il fidanzato, nonostante sia incinta del loro primo figlio.

“Oggi viviamo nello stesso stabile ma in due piani separati – ha spiegato -. Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo. Ma per me la delusione è tanta, e quella porta è ormai chiusa”. Emozionata, ma decisa, Sonia ha svelato che da tempo lei e Simone stavano cercando di avere un figlio.

La gravidanza però sarebbe arrivata in coincidenza con la scoperta dei tradimenti. “È dura – ha detto -. C’è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio, e credo che si sia un motivo se è arrivato solo adesso. Avevo dato a Simone una seconda possibilità, ma lui se l’è giocata subito. Dopo una settimana ho scoperto un tradimento successivo a Temptation e da lì non sono più riuscita a perdonarlo. Per è stato inevitabile lasciarlo”.

Anche se i due non stanno più insieme saranno comunque due genitori uniti nel crescere il loro bambino. Il piccolo, che è un maschietto, arriverà a fine febbraio. “Ho sempre creduto nel nostro rapporto d’amore – ha confidato -. E oggi sono felice di essere una madre, spero di riuscirci e mi auguro di trovare la serenità che ho perso in questo ultimo anno. Il sentimento per me vale più di ogni altra cosa. Credevo nel nostro amore. Ma anche se era arrivavamo da un momento difficile io non sono caduta in altre tentazioni. Lui invece l’ha fatto, è andato altrove. E quando viene a mancare la fiducia, è difficile andare avanti”.

Cosa era successo fra Sonia Barrile e Simone Margagliotti

Simone e Sonia avevano preso parte a Temptation Island per affrontare un periodo di crisi. Ai microfoni dello show avevano spiegato di aver perso la scintilla e, poco dopo il suo ingresso nel reality, Simone si era da subito avvicinato ad alcune single. In seguito era arrivata l’ammissione dei tradimenti e il bacio con la single Rebecca che aveva portato Sonia a richiedere un falò di confronto immediato.

Dopo l’addio, nella puntata registrata un mese dopo, Sonia aveva rivelato a Filippo Bisciglia di aver scoperto di essere incinta e di voler dare un’altra possibilità al rapporto con Simone. A distanza di tempo però la situazione era precipitata e la giovane aveva scelto di chiudere la relazione con il personal trainer dopo aver scoperto altri tradimenti.