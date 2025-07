Chi è Rebecca Ruffinengo, la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Rebecca Ruffinengo è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone. Dopo il loro avvicinamento il personal trainer ha avuto un confronto con la fidanzata Sonia e la coppia si è separata, mettendo fine ad una relazione che durava da sei anni.

Chi è la tentatrice Rebecca di Temptation Island 2025

Come hanno fatto altri tentatori di Temptation Island 2025, anche Rebecca si è raccontata ai microfoni di Witty Tv. La giovane tentatrice dello show di Maria De Filippi ha 22 anni e vive a Torino, lavora come hostess di volo e ha una passione per i cani, sua madre infatti fa l’allevatrice.

“Viaggio tanto, ma viaggio di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall’aereo – ha rivelato -. Noi sbarchiamo e imbarchiamo di continuo e torniamo a casa”. Rebecca ha rivelato di amare molto cucinare, svelando di essere sicura di sè: “Caratterialmente mi piace il fatto che sono determinata”, ha svelato. “Fra dieci anni – ha aggiunto -. Mi immagino come una donna realizzata, ma il bello della vita è proprio il fatto che non possiamo saperlo”.

Cosa è successo fra Rebecca e Simone a Temptation Island 2025

Dopo essersi avvicinato alla single Eva, Simone ha trovato un forte feeling con Rebecca. I due si sono avvicinati molto e Simone ha invitato Rebecca ad uscire dal villaggio per un’esterna. Fra abbracci e massaggi, il personal trainer non solo si è mostrato attratto dalla tentatrice, ma ha anche continuato a sminuire il rapporto con la fidanzata: “Il fatto che abbiamo dei cani in comune mi spaventa. Se amo il cane più di lei? Quello, senza dubbio”, ha confessato.

Parole che Sonia ha scoperto durante il falò grazie ai video consegnati da Filippo Bisciglia. “Credo che lui non mi amasse più da tempo, ma non ha mai avuto il coraggio di dirmelo. È rimasto con me per convenienza. Che senso aveva portarmi qui?”, ha chiesto Sonia disperata, prima di scoprire il tradimento di Simone. Un bacio, scambiato nel bagno, fra lui e Rebecca, e nascosto alle telecamere. Un audio inconfondibile che ha chiarito definitivamente la posizione di Sonia.

La ragazza infatti ha chiesto un falò di confronto immediato, proprio mentre il suo fidanzato, nell’altro villaggio, affermava di aver scoperto di amarla. “Sonia è una donna con la D maiuscola – le sue parole -. Se la perdessi sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. La conosco da 15 anni. Nei sei anni insieme non ha mai sbagliato nulla. Nella sua vita c’erano io, la sua famiglia e i miei cani. Dove trovo un’altra così?”.

Ma Sonia durante il falò di confronto non ha cambiato idea, nonostante le giustificazioni di Simone. Convinta dell’egoismo e della mancanza di sentimenti del fidanzato, ha scelto di lasciarlo.

“Non sai niente di cosa significa il rispetto, di cosa significa essere amati, di cosa significa amare, non hai capito niente. Devi stare zitto, in sei anni io ti ho dato tutto, sei qualcuno oggi perché io sono stata la tua luce, sei piccolo così, il rispetto per te non esiste. Dovevo capire prima, che facevi il solito porco, cosa si doveva capire? Che ti piacciono le donne”, ha detto, prima di lasciarlo.