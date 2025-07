Temptation Island 2025, cosa è successo fra Simone e la single Rebecca dopo la fine del programma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cosa è successo fra Simone e la single Rebecca? In tanti si chiedono cosa sia accaduto fra il fidanzato e la tentatrice di Temptation Island 2025 al termine del programma. I due nel corso dello show si sono scambiati un bacio, scatenando la reazione di Sonia, fidanzata di Simone, che ha richiesto un falò di confronto immediato.

Cosa è successo dopo Temptation Island 2025 fra Simone e la tentatrice

Un indizio di cosa sarebbe successo fra Simone e la tentatrice Rebecca arriva direttamente dai profili social del personal trainer che su Facebook si dichiara single. Considerando che la storia con Sonia durava da sei anni, Simone potrebbe aver cambiato il suo status sentimentale nel profilo social subito dopo l’addio avvenuto a Temptation Island 2025.

Sono in tanti a scommettere che la storia con Sonia sarebbe terminata definitivamente in seguito al falò di confronto di fronte a Filippo Bisciglia. Non solo: secondo alcune segnalazioni la tentatrice Rebecca e Simone avrebbero continuato a frequentarsi dopo la fine della trasmissione. L’indiscrezione arriva da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, che su Instagram ha rivelato: “Voci mi hanno riferito che lui e la tentatrice si sono visti e sentiti dopo il programma”.

Per scoprire se è davvero così non ci resta che attendere la puntata finale del programma di Maria De Filippi in cui scopriremo cosa è accaduto ai protagonisti un mese dopo la fine della trasmissione. Il viaggio nei sentimenti di Simone e Sonia, di sicuro, ha fatto molto discutere, soprattutto per via del tradimento del ragazzo che, subito dopo aver baciato la tentatrice Rebecca, ha affermato di essere ancora innamorato di Sonia.

Il falò di confronto fra Simone e Sonia

Il falò di confronto fra Simone e Sonia è stato piuttosto acceso e ricco di suspance. Subito dopo aver scoperto il tradimento di Simone, Sonia ha chiesto di vederlo e, di fronte a Filippo Bisciglia, ha espresso tutto il dolore e la rabbia per quanto accaduto.

“Tutto mi hai tolto. Mi hai prosciugato l’anima – gli ha detto -. L’hai detto anche tu che sono il tuo caricabetterie e ora chi ti ricarica? Questo viaggio nei sentimenti che viaggio hai fatto? Di fantasie? Non mi ami, forse non mi hai mai amata, questa è la verità”.

Simone ha provato a giustificarsi, ma senza riuscirci. “So che sono una persona complicata – ha spiegato -, tutto quello che ho fatto l’ho fatto per trovare risposte. Era l’unica cosa che dovevo fare per capire. So che sembra strano. So che sei arrabbiata, lo capisco. Ho capito che nell’ultimo anno, ho perso tanto tempo a non dedicare l’amore che dovevo ad una persona, ci si deve assumere le proprie responsabilità nella vita, io davo a lei la colpa”.

Nonostante ciò Sonia ha deciso di lasciare il programma senza il fidanzato. La delusione per il tradimento e per la parole di lui è stata troppo forte. “Tu sei quello che sei grazie a me, non ti dispiace perché altrimenti non lo avresti fatto. Non hai più via di scampo, non riesci a dire neanche scusa, perché sei così egoista ed egocentrico”, le ultime parole della ragazza.