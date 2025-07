Temptation Island, il falò di Sonia e Simone: svelato il destino del traditore

È stata una delle storie più avvincenti di quest’edizione di Temptation Island 2025, e non per i motivi giusti. Simone si è fatto notare per le sue teorie complottiste, i tradimenti del passato e quelli del presente. Sonia è rimasta a guardare piagnucolando, ma ha finalmente deciso di far sentire la propria voce. Nella quinta puntata del dating show condotto da Filippo Bisciglia – la seconda di questa settimana – è arrivato il falò di confronto per questa coppia scoppientante.

Per Simone arriva la resa dei conti

La quarta puntata di Temptation Island si era conclusa con una rumorosa presa di coscienza del personal trainer convinto che la Terra sia piatta. “Sonia è la donna con la D maiuscola” aveva detto: affermazione che, nel suo linguaggio, potrebbe significare che Sonia è la donna che merita di stare con lui – e poverina, cosa avrà mai fatto nella sua vita precedente?

Il rigurgito di buon senso forse, però, celava del senso di colpa. Perché, poche ore prima, Simone si era nascosto in bagno con la sua tentatrice preferita – anche lei, quale karma avrà da scontare? Perlomeno è pagata. E come dimenticare, infine, la velata confessione di uno, forse anche più d’uno, tradimento prima di arrivare sull’isola: “Nessuna donna mi ha mai detto no”.

Il tutto è stato fedelmente registrato dai cameraman della troupe guidata da Filippo Bisciglia e appositamente mostrato al palestrato smemorino. Smemorato o incapace di comprendere fino a fondo ciò che ha fatto? Perché mentre riguarda tutti i filmati che nei giorni precedenti avevano fatto piangere la fidanzata, ha la stessa espressione che ci si aspetterebbe di trovargli in volto di fronte a un documentario scientifico.

Gli occhi persi nel vuoto, anche mentre la fidanzata commenta il film a suon di “mi fai schifo”. Le orecchie non gli mancano, ma sembra non riuscire a sentire i rimproveri di Sonia. Ancor più difficile gli risulta spiegarsi: “Lo so che il mio pensiero è difficile da capire” dice, ma finché non riusciamo a capirlo, allora non dobbiamo preoccuparci.

Sonia tira fuori le unghie

“Mi ha prosciugato l’anima”, dice Sonia, esasperata. Si pente degli ultimi sei anni trascorsi al fianco di un traditore conclamato. È arrabbiata, si sfoga, ma a umiliarlo davvero non azzarda, e di materiale per farlo ce ne sarebbe a iosa. A lei il merito di riuscire a mantenere un’apparente calma persino quando il fidanzato afferma di essere andato con un’altra “per capire cosa prova per lei”.

Tira fuori qualche frasetta che, se ne può star certi, si trasformerà in un meme di rivalsa amorosa: “Sono stata la tua luce, senza di me non sei niente” e ancora “io ero il tuo caricabatteria, adesso sei finito”. Per non dimenticare il sempre verde “sei un uomo piccolo, piccolo sì” con tanto di gesto delle dita.

Simone, infine, aggancia i neuroni e ammette le proprie colpe. Ammette che il problema della loro relazione è sempre stato soltanto lui. Ripudia la tentatrice, lei non gli interessa, corre ad abbracciare la fidanzata (lei a questo punto, comprensibilmente, si scansa). Quando il fedifrago pentito le chiede di tornare a casa assieme, lei resta impassabile, anzi gli ride in faccia. Lei a casa ci torna da sola. Speriamoci resti ferma sulle proprie – ragionevolissime – idee.