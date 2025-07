Temptation Island 2025, cosa è successo nell’ultima puntata del 23 luglio

IPA Temptation Island, due coppie al falò

Prima o poi doveva succedere: tra terrapiattisti, corse in spiaggia e dichiarazioni d’amore ai propri cani, la quarta puntata di Temptation Island ha superato sé stessa arrivando quasi agli standard spagnoli.

In onda ieri 23 luglio, ha regalato al pubblico di Canale 5 una doppia crisi sentimentale da serata annoiata sul divano. Da una parte Simone e Sonia, con il primo che si reinventa latin lover a beneficio di una tentatrice molto complice, dall’altra Marco e Denise, travolti non da un insolito destino di incomprensioni e tentazioni che sfociano in una fuga improvvisata.

Nuove tensioni a Temptation Island: scoppia la coppia Sonia-Simone

Il percorso di Sonia e Simone a Temptation Island ha preso una piega che onestamente non ci sconvolge. Ci sono stati tradimenti, teorie alternative sulla geografia terrestre e cani amati più delle persone.

Ma questo al pubblico piace (3.516.000 spettatori, share del 28.4%), merito anche della parabola discendente di una delle coppie più chiacchierate del cast.

Le telecamere di Temptation Island hanno immortalato una giornata che definire imbarazzante è poco. Simone, personal trainer e fine teorico della forma piatta terrestre, si è prodotto in un’intera sessione di corteggiamento à la commedia italiana con la single Rebecca.

Si parte con battutine da palestra, si passa a massaggi a corpo libero, si finisce in un crescendo di confidenze. Sonia, davanti al primo video, ha reagito sconcertata: “Questo ha sbattuto la testa a terra”. Le scene successive non hanno migliorato il quadro: “Limoni di quelli potenti”, ha detto lei, non centrando del tutto l’essenza del problema.

Microfoni accesi e telecamere spente: la verità emerge lo stesso

Ma no, il dramma non si è certo fermato ai primi filmati. Nei successivi spezzoni, Simone e Rebecca si lasciano andare a contatti espliciti.

Poi il colpo di teatro della regia: mano nella mano verso il bagno e musica, come peraltro già successo negli anni passati. Impossibile pensare che, senza telecamere, sarebbe passato tutto sotto silenzio. Ma Simone evidentemente lo ha pensato.

Infatti i microfoni, a differenza del buon senso, funzionavano benissimo. Il tanto atteso bacio è arrivato, scontato, ma comunque sufficiente a mandare in frantumi gli ultimi resti della pazienza di Sonia.

A confermare l’evidenza ci ha pensato Rebecca in persona: “Mi ha baciato”. Come se ce ne fosse ancora bisogno. Sonia ha tirato giù la saracinesca e ha chiesto un falò immediato. Nel frattempo, Simone riesce nell’impresa di peggiorare la situazione: “Se amo il cane più di lei? Ma è normale quello, senza dubbio”.

Come se non bastasse, in un altro video si vanta pure di aver chiesto espressamente alla produzione un’uscita con Rebecca, confermando che no, non si è trovato coinvolto per caso. L’ha proprio cercata, coltivata e difesa, questa figuraccia. Per vedere il falò di confronto bisognerà attendere però la prossima puntata.

Marco e Denise, lui in fuga dal villaggio (come Ciro)

La puntata del 23 luglio non si è limitata alla saga tragicomica di Sonia e Simone. A dare il via alle danze, infatti, ci hanno pensato Marco e Denise. Lui, dopo aver ascoltato uno sfogo della fidanzata mentre chiacchierava con il single Flavio, ha tentato la fuga disperata verso il villaggio delle fidanzate. Come Ciro Petrone nel 2019, indimenticabile, con lui che schiva i cameraman, e la canzone Como yo te amo in sottofondo.

Scena non replicabile, ormai la produzione è addestrata. Fermato al volo, ha preteso subito il falò di confronto. E meno male.

Nel faccia a faccia, Marco ha esordito con un’accusa: “Hai detto cose troppo gravi”. Denise ha ribattuto: “Quelle più gravi sono quelle che mi dici tu a casa, quando mi dici che non mi ami abbastanza”. Dopo un abbraccio più lungo del necessario (forse per riempire il tempo in scaletta), Marco ha annunciato l’uscita di scena: “L’amore non basta, serve anche rispetto e stima”.