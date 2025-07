Temptation Island, Marco fugge da Denise nella quarta puntata: la situazione precipita

Con la quarta puntata di Temptation Island, si entra nel vivo del viaggio nei sentimenti: conferme, nuove consapevolezze, falò di confronto. E come dice il Capitano dei Sentimenti Filippo Bisciglia: tutto questo è Temptation Island. Sì, abbiamo iniziato con una vera e propria “accelerazione”: Marco, il fidanzato di Denise, non è riuscito a “digerire” l’avvicinamento della fidanzata con il single Flavio, né le critiche mosse da lei nei suoi confronti. La sua reazione? Ha sorpreso persino il team di Temptation: “Non ce lo aspettavamo”.

Denise e Marco, la situazione precipita: lui fugge

Denise e Marco stanno insieme da 4 anni, ma lei ha scoperto di recente un tradimento da parte di lui risalente a 3 anni fa. Ecco perché ha scritto a Temptation Island, dove si è consumata una vera e propria tragedia: il suo avvicinamento al single Flavio non è passato inosservato. “Lui non sa cosa vuol dire amare”. Flavio, poi, ha preparato la colazione a Denise, ma è quello che accade dopo, un’uscita in esterna con Denise, che fa precipitare tutto. Letteralmente, e non metaforicamente.

Filippo Bisciglia lo aveva detto: la reazione di Marco ha sorpreso persino loro. Di fronte alla vicinanza della sua fidanzata con Flavio, si agita, scalpita, si lascia andare ad alcuni insulti. “Ma questa ha capito che è fidanzata, o è deficiente?”. Fugge dal villaggio dei fidanzati, per raggiungere quello delle fidanzate: una fuga in piena regola, libera, sulla spiaggia, per andare da Denise. E per molti è un ritorno al passato: la troupe parte dietro di lui, per cercare di agguantarlo. Per gli appassionati e gli affezionati di Temptation, è subito Ciro vibes. La fuga si conclude con “Me la fate vedere, per favore?”. Almeno per questa volta non c’è stata una strage di operatori caduti sulla sabbia.

Il falò di confronto

Cala il gelo in quel della Calabria, pur con le temperature estive: “Tu non hai capito cosa hai fatto? Sei entrata e manco due o tre ore e hai cominciato a mettermi a confronto, ti sei avvicinata dopo tre ore che stavamo qua dentro a un altro uomo, valorizzando lui e sminuendo me, dall’inizio alla fine”. Denise ha la replica pronta: “Tu mi hai lasciato qua e mi hai detto di essere preoccupato per me, io mi sono messa in gioco. Cosa mi hai visto fare?”. Ma i video non mentono: lui pensa di vivere in una follia, lei rimane ferma nelle sue opinioni.

Marco è cambiato per Denise, ha preso delle scelte per lei, per la loro relazione, ha lasciato il lavoro nelle discoteche, ha cercato di dimostrare di essere un uomo. Lei continua a paragonare il fidanzato a Flavio, il falò si fa sempre più acceso. Denise, alla fine, ha detto di essere felice perché c’è vita dopo di lui: “Non sei felice che sono stata bene?”. La storia non è stata facile, e l’impressione è che Denise e Marco siano ormai al punto di non ritorno: “Marco sa bene quanto amore c’è voluto per superare tantissime cose”, sa di averlo amato più di lui. “Quando tu mettevi like alle altre? Io ho fatto tutto alla luce del sole, tu subdolamente. Mi facevi piangere e te ne fregavi”.

Poi la decisione finale: “Mi dispiace, sono stato troppo male, non me l’aspettavo pensassi questo di me, che mi paragonassi a un ragazzino. Mi hai ferito troppo, e le parole fanno male. Io non ce la faccio a uscire con te adesso”. Filippo tenta ogni cosa: un’arrabbiatura, si sa, non deve pregiudicare l’amore. Lui è innamorato, ma – dice – l’amore non basta. Così cala il sipario sulla storia di Marco e Denise. “Decido di tornare da solo”.