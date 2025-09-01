Temptation Island, colpo di scena fra Marco e Denise: parla un’amica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Denise e Marco di Temptation Island sono tornati insieme? Nelle ultime settimane erano state diffuse alcune notizie che parlavano di un ritorno di fiamma fra i protagonisti dello show. Gossip arrivati in coincidenza con l’annuncio di una puntata speciale di Temptation Island che andrà in onda a metà settembre e racconterà il futuro delle coppie.

Nel corso di Temptation Island, Denise si era avvicinato molto a Flavio Ubirti, single dello show e nuovo tronista di Uomini e Donne. Il suo comportamento aveva spinto il fidanzato a richiedere un falò di confronto. Nel corso del falò straordinario di fronte a Filippo Bisciglia, Marco aveva lasciato Denise.

“Sono andato in shock totale, ho visto una persona che non riconoscevo – aveva detto lui -. Hai detto che puoi essere di nuovo felice e sono andato nel pallone, ho analizzato che fossi felice grazie a un altro. Sono stato troppo male, non mi aspettavo mi paragonassi a un ragazzino”. Pochi giorni dopo era arrivato un secondo incontro in cui Denise e Marco si erano chiariti e avevano scelto di lasciare insieme la spiaggia nonostante ci fossero molte cose da chiarire fra di loro.

Un mese dopo la fine della trasmissione però Marco aveva confermato di non essersi riuscito a lasciare alle spalle il comportamento di Denise con il tentatore Flavio. In questi giorni però Lorenzo Pugnaloni aveva condiviso alcune indiscrezioni arrivate da persone che avevano visto Denise vicino all’hotel in cui lavora Marco, ipotizzando dunque un ritorno di fiamma.

La smentita però non è tardata ad arrivare grazie proprio ad un’amica di Denise. “Sono Denise dall’account di un’amica – ha scritto -. Ci tengo a chiarire che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Non lo vedo da prima delle vacanze estive e i nostri rapporti sono soltanto ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune”.

Dopo l’addio fra Marco e Denise, un’amica di quest’ultima aveva rilasciato alcune dichiarazioni, parlando della loro storia d’amore. L’amica di Denise sui social aveva pubblicato un video in cui svelava alcuni retroscena. “Ci sono dinamiche che non si possono riassumere in tv – aveva raccontato la ragazza, parlando di alcuni episodi avvenuti in passato, quando Marco lavorava a Ibiza -. Io ho vissuto le estati di Marco a lavorare a Ibiza come PR per affittare appartamenti, ma voi vi immedesimate in una fidanzata? – aveva aggiunto -. Lui partiva per tre mesi e lei restava a casa, con malesseri importanti di cui non darò dettagli”.

“Non sempre il lavoro deve venire prima del benessere di chi ami – aveva spiegato, aggiungendo anche che Denise aveva provato più volte a raggiungere Marco a Ibiza, ma lui non era stato contento -. Lei gli ha fatto addirittura una sorpresa per andarlo a trovare e lui non è stato nemmeno contento. Lei non è mai stata postata sui social dal suo fidanzato in quattro anni. Lui le vietava di andare nei locali dove lavorava”.