Una delle coppie più chiacchierate dell’edizione 2025 di Temptation Island è quella composta da Sonia Barrile e Simone Margagliotti. I due hanno vissuto un viaggio nei sentimenti davvero coinvolgente all’interno del villaggio del reality show. La fidanzata, infatti, ha dovuto affrontare diversi momenti complicati, visionando i video del compagno sempre più vicino alla single Rebecca.

Simone Margagliotti si è spinto così tanto oltre da arrivare a baciare la tentatrice in un luogo dove non si trovavano le telecamere del programma televisivo. Sonia Barrile aveva deciso, quindi, di chiudere la sua relazione con il personal trainer ma, all’ultima puntata di Temptation Island, i due si sono presentati in coppia e hanno comunicato a tutti una notizia davvero inaspettata. La coppia sta attendendo un figlio.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la dolce attesa

Nella prima serata del 31 luglio 2025 è andata in onda la puntata conclusiva di Temptation Island 2025 e, come di consueto, le coppie sono state intervistate da Filippo Bisciglia, un mese dopo la fine del percorso nel reality show, per raccontare ai telespettatori cosa è successo tra loro, dopo la fine del programma televisivo.

Non sono mancati i colpi di scena ma quelli che più di tutti hanno lasciato senza parole i telespettatori sono Sonia Barrile e Simone Margagliotti che si sono presentati insieme, anche se avevano deciso di lasciare separati il villaggio turistico e non in buoni rapporti. La fidanzata, infatti, non aveva neanche voluto salutare il compagno ma, appena tornata a casa, ha continuato a vivere sotto il suo stesso tetto, anche se come separati in casa.

A poco a poco, però, Sonia Barrile ha raccontato di aver cominciato a pensare di poter dare una nuova chance alla sua relazione, ancora di più adesso che ha scoperto di essere incinta, come ha rivelato lo stesso conduttore televisivo: “Hai scoperto di essere incinta, cosa che non sapevi assolutamente prima di partecipare a Temptation Island, so che volete questo bambino, che siete entrambi felicissimi per questo bambino o bambina che nascerà… Un figlio che volete, un elemento non riparatore per quanto riguarda il vostro rapporto, so che questa notizia non ha cambiato l’atteggiamento di Simone perché già voleva tornare con te… Vuoi dare un’altra possibilità a questa coppia”.

La protagonista del reality show ha descritto questa notizia come qualcosa del tutto: “Inaspettato”, mentre Simone Margagliotti ha affermato che non trova aggettivi per descrivere questo momento.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, tornano insieme?

Sonia Barrile e Simone Margagliotti diventeranno presto genitori e non potrebbero esserne più felici. La fidanzata ha raccontato che il compagno, dal primo momento, ha provato a riconquistarla: “Lui è sempre stato lì dal falò, risolutivo della situazione che aveva creato. Sicuramente io oggi sono ancora ferita… Sicuramente siamo felici per la notizia… Supereremo anche questa sicuramente, io sono positiva, gli ho lasciato uno spiraglio”.

Anche il personal trainer ha svelato i suoi sentimenti attuali e la sua voglia di ricostruire il loro rapporto: “Perderla sarebbe la sconfitta più grande della mia vita… Per lei avrei fatto qualsiasi cosa sempre… La mia forza più grande in questo momento è lei e la famiglia che creeremo. Il mio unico obiettivo adesso è creare quella famiglia e fare di tutto per farli stare insieme, adesso passo io in secondo piano”. Il fidanzato non vede l’ora di pensare a tutto questo come a un ricordo: “Con un sorriso è stato solo un ricordo con in braccio il nostro bambino”.

Filippo Bisciglia ha commentato con parole piene d’affetto quanto accaduto: Mi avete riempito il cuore, mi siete entrati dentro davvero”.