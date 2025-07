Temptation Island 2025 si allunga di una puntata con doppio appuntamento

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Passano gli anni ma Temptation Island si conferma il programma dell’estate. Il più visto, nonostante il caldo di questi mesi, capace di appassionare oltre quattro milioni di telespettatori. E dopo il successo delle prime due puntate di questa nuova edizione, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, Mediaset in accordo con la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, ha deciso di allungare il reality show.

Quando finisce Temptation Island 2025

Dagospia ha anticipato la nuova programmazione di Temptation Island 2025. “Il pubblico potrà godersi una puntata in più, il programma infatti passerà dalle sei puntate previste a sette appuntamenti stagionali. Gli ultimi quattro saranno trasmessi con il raddoppio, arrivando alla conclusione a fine luglio”, si legge sul portale.

Dunque, dopo la terza puntata prevista per giovedì 17 luglio, Temptation Island andrà avanti con un doppio appuntamento settimanale. Le successive puntate andranno in onda mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio. A seguire mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio, con il gran finale che sicuramente riserverà grandi colpi di scena ed emozioni.

La conclusione sarà sempre alla fine del mese, ma appunto con un episodio in più, visto il successo ormai ben consolidato della trasmissione. Guidata ormai da dieci anni da Filippo Bisciglia ma con la supervisione di Maria De Filippi, sempre presente dietro le quinte. Anche se non conduce lei il reality show contribuisce ad ogni sua fase.

Le parole di Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island

Di recente Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island ma anche di Uomini e Donne, ha svelato qualche curiosità sul fortunato show di Canale 5. Realizzato con grande impegno e determinazione, con i casting che durano mesi e mesi per garantire un risultato ottimale e soprattutto autentico.

“Niente di romanzato, tutto vero e autentico. Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi”, ha assicurato il braccio destro di Maria De Filippi.

Aggiungendo che spesso tra fidanzati e single “è successo che si siano accese delle intese che si sono concretizzate, anche al di fuori del programma, a dimostrazione che quello che succede è reale, non determinato dalla durata del reality”.

Anche in virtù di ciò Maria De Filippi preferisce persone comuni ai personaggi famosi e per questo la versione Vip di Temptation Island è stata cancellata dal palinsesto dopo solo due edizioni condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Della stessa lunghezza d’onda Raffaella Mennoia: “Ne sono convinta: le persone comuni sono più spontanee. Il Vip invece guarda sempre dov’è la telecamera”.

Nonostante questo, però, la versione italiana di Temptation Island è molto attenta al montaggio finale. A differenza di altri Paesi le scene più esplicite vengono censurate.

Il motivo è presto detto: “Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo, chi vuole capire capisce: non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio”.