IPA Filippo Bisciglia

Il viaggio nei sentimenti? Prosegue con altri colpi di scena, tra cui un tradimento (il secondo di questa edizione, per il momento) e persino una proposta di matrimonio. Ci attendono ben tre puntate di Temptation Island: oggi martedì 29 luglio va in onda il primo degli appuntamenti. Il 31 luglio, giovedì, saluteremo una delle edizioni migliori di sempre del programma targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia: ecco le anticipazioni.

Temptation Island, le anticipazioni del 29 luglio

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island del 29 luglio promettono scintille. Dopo il caos scatenato da Simone, anche un altro fidanzato perderà la testa per una delle single, arrivando a tradire la sua compagna: un colpo di scena che cambierà gli equilibri del villaggio. Ma non sarà solo tensione: al falò di confronto finale, secondo Dagospia, ci sarà spazio per un momento inatteso, con una proposta di matrimonio che potrebbe trasformarsi in uno dei momenti più intensi di questa edizione (dopo la Tribuna Posillipo, ovviamente).

Stando alle anticipazioni, la coppia composta da Valentina e Antonio sarà al centro della puntata. Dopo settimane di alti e bassi, culminate con la fuga di Antonio travolto dalla gelosia, i due continueranno a stuzzicarsi a distanza. E poi si ritroveranno faccia a faccia davanti alle fiamme del falò. Qui il fidanzato, invece di chiudere la relazione, stupirà tutti chiedendole di sposarlo in diretta.

Ma non è tutto. Ci sarà anche un altro scossone emotivo: Valerio, ferito nel vedere Sarah avvicinarsi al single Salvo, si lascerà conquistare da Ary, una delle tentatrici. Tra i due scatterà un bacio (dopo una parentesi lontano dalle telecamere) e sarà proprio Valerio a chiedere un falò immediato per raccontare la verità alla fidanzata, pur non negando un interesse sincero per Ary.

Tra colpi di scena, nuove confessioni e momenti di confronto, i protagonisti di questa edizione continuano a mettere alla prova il cuore e la testa. Per alcune coppie sarà tempo di scelte difficili: restare insieme o dirsi addio, come è accaduto a Sonia B. e Simone? Non mancheranno però attimi più leggeri, con risate e complicità che faranno da contraltare alle tensioni vissute nei villaggi.

Dove vedere Temptation Island e a che ora inizia

La nuova puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, va in onda martedì 29 luglio 2025 su Canale 5, con inizio previsto alle 21:30. Tutte le puntate sono disponibili in diretta e on demand su Mediaset Infinity, accessibile sia da app sia da browser. Ed è la prima di un triplo appuntamento, che ci attende anche domani, mercoledì 30 luglio, con la finale prevista per giovedì 31 luglio.

Stando alle anticipazioni, la puntata finale di Temptation Island promette ancora colpi di scena. Giovedì 31 luglio, le sette coppie protagoniste di questa stagione torneranno davanti alle telecamere, a distanza di un mese dal termine del loro viaggio nei sentimenti. Sarà l’occasione per scoprire se le decisioni prese durante il programma hanno resistito al tempo o se tutto è cambiato. Quella che si sta avviando verso la conclusione è tra le edizioni più intense (e a tratti divertenti) del programma targato Fascino: anche gli ascolti sono stati più che stellari.