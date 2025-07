Temptation Island, le pagelle della quinta puntata: la rivincita di Sonia (7), Antonio show (0)

Temptation Island non basta mai, sera dopo sera continua a tenerci incollati allo schermo e neppure noi riusciamo a capire come sia possibile. Storie d’amore stantie, tradimenti grotteschi, discorsi claudicanti… eppure continuiamo a guardare, commentare, ripostare. Così mamma Mediaset ci accontenta: l’appuntamento settimanale raddoppia, ad appena 24 ore di distanza dalla quarta puntata, la quinta ci viene servita ancora calda. Cosa è successo? E quali dei concorrenti si saranno meritati una promozione? Ecco le nostre pagelle.

Simone perso nei suoi pensieri. Voto: 1

Il personal trainer dai pettorali possenti è stato uno dei concorrenti più seguiti di quest’edizione di Temptation Island. Ha attirato l’attenzione grazie alle sue teorie: quelle complottiste (vedi terra piatta e dinosauri mai estinti) e quelle amorose (“La donna sceglie chi sc***re, l’uomo chi sposare”). Infine, si è reso noto agli annali come uno dei pochi concorrenti che, una volta arrivati sull’isola delle tentazioni, finisce per cedere davvero.

In fatto di tradimenti non è un novellino – così come da lui stesso dichiarato – e anche di fronte alle telecamere non si è tirato indietro. Ha preso la sua tentatrice e se l’è portata in bagno, mentre i microfoni trasmettevano gli inequivocabili rumori di un bacio rubato.

Ingrato fedifrago? No. Tutto quello che ha fatto, lui l’ha fatto per un motivo, perché non poteva fare altrimenti. Baciare un’altra era l’unico modo per capire se amasse davvero la fidanzata, quella con cui è stato sei anni, ha comprato casa e progettato un futuro. Alla fine, l’ha capito, ma anche la sopracitata fidanzata ha fatto i propri conti e, mentre Simone si perdeva nei suoi pensieri di fronte al fuoco del falò, se ne è andata a casa da sola. Potremmo dire che ci dispiace per lui ma sarebbe una bugia.

Sonia tira fuori le unghie. Voto: 7

Non andremo a spulciare i social per scoprire se, alla fine, ha perdonato il traditore e ci è tornata insieme. Sonia vogliamo ricordarla così, come l’abbiamo visto stasera di fronte al falò. Mai davvero aggressiva, neanche lontanamente cattiva, eppure decisa e pronta a farsi valere. Stanca di essere trattata come un ripiego, non più disposta a subire i tentennamenti di un uomo incapace di provare sentimenti profondi (e articolare frasi con complementi indiretti).

Nonostante non riesca a trattenere le lacrime, nonostante tutti gli anni insieme, non si lascia commuovere. Salda sulle proprie posizioni, con l’obiettivo di riprendersi la propria dignità, e la paura di non essere più in grado di fidarsi, torna a casa da sola, lasciando Simone a piangere in riva al mare.

Rosario, ascolteremmo solo lui. Voto: 6

Quella tra Rosario e Lucia è una delle storie d’amore meno avvincenti di quest’edizione. Qual è il loro problema? Perché sono lì, chi non si fida di chi? Non lo sappiamo, approfittiamo dei loro siparietti per la pausa toilette. Eppure, ce ne fossero di Rosario. Che sorpresa, quale gaudio nel trovare – inaspettatamente e dopo innumerevoli edizioni – un concorrente in grado di parlare l’italiano fluentemente e correttamente. Rosario sei il nostro orgoglio, ma non possiamo darti più di 6 perché, insomma, conoscere la propria lingua natale dovrebbe essere il requisito minimo.

Lucia, provoca ma fallisce. Voto: 3

Lucia è la fidanzata di Rosario. Bionda, carina, ben vestita, con la schiena dritta e i denti bianchi. Nel villaggio è una delle più attive, tra le poche a flirtare davvero con i tentatori, ma non riesce a catturare la nostra attenzione e, a quanto pare, neppure quella del suo fidanzato. Sperava che i suoi atteggiamenti provocatori spingessero Rosario a convocare il falò, e invece nulla, dovrà attendere ancora per i suoi 15 minuti di celebrità.

Valentina lamentina. Voto: 5

Valentina è il nostro Dr. Jekyll e Mr Hyde. Quando cala il sole è una ragazza allegra e spensierata, una di quelle che balla sui tavoli e fa venire voglia di muoversi a tutti. Una donna gioiosa e simpatica, che si diverte e fa divertire. Una donna sicura di sé, che flirta con il toy boy dal sorriso più bello del villaggio. Con lui se la spassa, va in moto, fa le capriole, ride di gusto e si fa corteggiare. Quando il sole è alto, però, si trasforma in un’altra persona, decisamente meno intrattenitrice. Trascorre le sue giornate a pensare al fidanzato o, meglio, a lamentarsi del fidanzato.

Per carità, conoscendo purtroppo noi tale fidanzato, non ci sentiamo di biasimarla, tuttavia… Se lui è bugiardo, se è ingrato, non risponde mai al telefono, non si occupa delle faccende di casa, non ti fa sentire bella, ti dà per scontata e non piace alle tue sorelle, la soluzione è una e una soltanto: mollalo. Ma lei no, lei preferisce portarlo a Temptation Island e perdere il fiato in piagnistei. La promozione è lontana, ma nella speranza di un presto rinsavimento concediamo un 5 pieno. La promozione ti aspetta, ma a una condizione: basta pensare a quel gazebo in giardino.

Antonio, uno show che non avremmo voluto vedere. Voto: 0

Perdonaci Richard Wagner, perdona quest’umanità che si è permessa di profanarti a tal punto, di utilizzare la tua immortale musica come colonna sonora di uno dei siparietti più tristi nella storia della televisione. Chiediamo scusa anche ai nostri occhi, per averli costretti a sorbirsi lo spettacolo di Antonio che, con il costume arricciato sul sedere, capitombola sulla bianca sabbia calabra. Anche questa quinta puntata di Temptation Island si trasforma nell’Antonio – Freak Show. Il fidanzato provolone era già allo stremo, umiliato dalle critiche feroci della fidanzata, scottato dai gentili rifiuti della tentatrice.

Il suo acerrimo nemico, però, è Francesco, il tentatore che porta la fidanzata in esterna. Questione di gelosia? Assolutamente no, si tratta di qualcosa di molto più serio, atavico, viscerale: è una questione di tifo. Toccatemi tutto ma non la curva del Napoli. Quest’anno, Antonio ha rinunciato all’abbonamento allo stadio per regalare un gazebo (non apprezzato, vedi sopra) alla sua Valentina, una ferita ancora aperta. E Francesco cosa fa? Promette a Valentina di portarla allo stadio a vedere il Napoli. Quale affronto! E come se non bastasse parla della curva di Posillipo, afferma di essere un affezionato della tribuna d’onore. Non è così che si guarda una partita del Napoli, dall’alto, ben seduto: il Napoli si vive, si canta, si suda.

Antonio non può più resistere, al ritmo di Wagner corre malamente verso il villaggio delle fidanzate, non per riprendersi la sua Valentina, ma per insultare quel tifoso immeritevole di Francesco. Per il suo Napoli chiede persino un falò, chissà se con Valentina o con Antonio Conte. Esiste un voto più basso di zero?