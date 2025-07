Temptation Island 2025, cosa è successo fra Rosario e Lucia: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island 2025 è iniziato da pochissime puntate, ma le indiscrezioni non mancano, soprattutto per quanto riguarda il futuro delle coppie. Le ultime rivelazioni parlano del falò di confronto fra Rosario e Lucia, che nello show stanno vivendo una profonda crisi.

Come è finito il falò di confronto fra Lucia e Rosario

A riportare l’indiscrezione sul futuro di Lucia e Rosario è Deianira Marzano. Secondo quanto svelato dall’esperta di gossip, al falò di confronto i due si sarebbero ritrovati e avrebbero abbandonato Temptation Island 2025 più innamorati che mai.

Secondo quanto svelato dall’esperta di gossip, la coppia è stata avvistata dopo la fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. “Sabato scorso, li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrone. Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”, si legge nella segnalazione pubblicata su Instagram.

L’incontro dunque sarebbe una smentita della rottura e porterebbe a ipotizzare una riappacificazione fra i fidanzati. Residente a Modena lei, di Milano lui, Lucia e Rosario erano sbarcati nello show di Maria De Filippi per capire se potevano ancora stare insieme, dopo le richieste insistenti di convivere fatte da lei e il rifiuto di lui.

La storia di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025

Nel video di presentazione, Lucia aveva affermato di aver scritto a Temptation Island 2025 per un motivo preciso: “Vivo questo amore a distanza, io sarei pronta per una convivenza – aveva confessato -. Rosario non si sente pronto, vorrebbe più tempo per se stesso”.

“Credo che la convivenza sia un passaggio molto importante e debba essere una libera scelta, non un obbligo”, aveva replicato lui. Ma Lucia aveva lanciato un vero e proprio ultimatum: “Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”, aveva concluso.

La partecipazione al programma, a quanto pare, avrebbe portato fortuna a Lucia e Rosario che si sarebbero riavvicinati, confermando i loro sentimenti. Un destino simile a quello di altre coppie della trasmissione che ora, dopo scontri, rivelazioni e dichiarazioni forti, sembrano sempre più in bilico.

Anche Antonio e Valentina sarebbero tornati insieme, ritrovandosi al falò di confronto. Valentina si è confidata con le altre fidanzate, accusando Antonio di vivere a casa sua senza pagare nulla e affermando che la sua famiglia vorrebbe che mettesse fine a questa relazione, definita come “tossica”.

Ascoltando le sue parole, Antonio si è infuriato, prendendo a pugni il muro e minacciando di abbandonare il programma. Poco dopo però si è calmato e ha chiesto scusa agli altri fidanzati, scegliendo di proseguire il percorso nello show.

Resta invece ancora un mistero il futuro di Sonia e Alessio che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso sin dalla prima puntata del programma. Nella seconda puntata l’avvocato 48enne ha rifiutato il falò di confronto con il compagno che ora attenderà la fine della trasmissione in hotel, sino a quando Sonia non avrà scelto il futuro della loro relazione. Un colpo di scena appassionante su cui avremo di certo aggiornamenti nelle prossime puntate.