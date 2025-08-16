Temptation Island, i genitori di Alessio preoccupati: “Sparito da sette mesi”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Alessio e Sonia di Temptation Island

Dopo essere stati i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia continuano a far notizia. La coppia è attualmente in silenzio stampa e social fino a metà settembre, quando torneranno di nuovo in tv, a Uomini e Donne, per la consueta puntata dedicata al reality show di Filippo Bisciglia. Rispetto allo scorso anno, però, la produzione ha deciso di stipulare un accordo con le varie coppie onde evitare ulteriori pettegolezzi, diatribe e indiscrezioni. Anche se queste non mancano mai e le ultime vedono al centro dell’attenzione proprio Alessio e Sonia.

Temptation Island, grande preoccupazione per la famiglia di Alessio

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, a Foggia, città natale di Alessio, tutti parlerebbero di lui dopo la sua partecipazione a Temptation Island. E i suoi genitori sarebbero molto preoccupati perché il ragazzo sarebbe letteralmente sparito.

Il padre Pietro Loparco, 76 anni, e la madre Rosa Calabrese, 73, non si darebbero pace: “Alessio, sono sette mesi che sei sparito – ha detto la mamma – non rispondi alle telefonate e ai messaggi. Ma perché? Non farci soffrire, facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”. Un vero e proprio appello che chissà se sarà accolto a breve.

Descrivendo il figlio, il terzo di quattro, i genitori hanno poi sottolineato la sua forza di volontà. “S’é diplomato in ragioneria e sapeva che in casa non c’erano soldi per andare avanti negli studi. Ha fatto tutto da solo, non ha mai chiesto un quattrino, accettava lavoretti d’ogni genere e s’è pagato l’università in Legge. Era così entusiasta che anche con noi parlava un linguaggio incomprensibile. L’ha fatto anche in tv e molta gente oggi lo critica. Ma lui è fatto così'”.

Alessio e Sonia lasciano l’Ordine degli Avvocati

Il settimanale ha specificato che l’ansia di due genitori è alimentata anche dalle continue voci che si rincorrono in città, dove si parla con una certa insistenza dell’interesse di Alessio (ma anche di Sonia) per il mondo dello spettacolo e della decisione di lasciare l’avvocatura.

A quanto pare il 12 giugno 2025, a pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, la coppia avrebbe preso le distanze dalla toga per avvicinarsi senza ulteriori preoccupazioni etiche e professionali al piccolo schermo. Avrebbero dunque deciso di cancellarsi dall’Ordine degli avvocati.

I profili Instagram dei due, così come quelli social in generale, sono fermi e lo saranno fino a settembre, quando, in una puntata di Uomini e Donne, ci sarà un episodio speciale sull’ultima edizione dello show estivo. Per contratto il silenzio dovrebbe restare in vigore almeno fino a quella data, non ancora resa pubblica dagli autori di Maria De Filippi.

Cosa comporta la cancellazione dall’Albo degli avvocati? Non è sempre definitiva. Dipende dalla natura della richiesta o dell’eventuale procedimento disciplinare che l’ha causata. La possibilità di reiscrizione all’Albo segue la motivazione della cancellazione e deve rispettare i requisiti previsti dalla legge. L’esame di Stato è legato alla natura della richiesta e alla valutazione in merito all’approvazione di quest’ultima, sempre in assenza di una effettiva radiazione o misura per condotte disciplinari non allineate.